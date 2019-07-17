聖文森衛生部長布朗 曾在WHA為台仗義執言令人動容

總統蔡英文（前中）16日（當地時間）抵達聖文森及格瑞納丁展開為期兩天一夜的國是訪問，下午在聖文森國會發表演說。會後聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（前右）帶蔡總統向聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）（前左）等人握手致意。中央社記者張新偉聖文森攝 108年7月17日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）總統蔡英文今天在聖文森感謝聖國衛生部長布朗在世界衛生大會挺台，他曾發言駁斥中華人民共和國無法代表台灣，兩地為分開、 自治、獨立且為不同體制的政府。

蔡總統「2019年自由民主永續之旅」抵達第三站聖文森及格瑞納丁（簡稱聖文森），今天到聖文森國會發表演說，恭喜聖國當選聯合國安理會非常任理事國，也感謝聖國在國際舞台上為台灣發聲。

總統提到「今天，另外一位非常支持台灣的友人也在現場，那就是衛生部長布朗閣下」，總統說，布朗在台灣有很多粉絲，今年5月布朗在世界衛生大會上談到，台灣2300萬人的利益，不該被政治綁架。

布朗（Luke Browne）在今年世界衛生大會（WHA）發言時表示，沒有具原則性的基礎解釋台灣的缺席，但支持台灣以觀察員身分參與WHA的立論則是直接明確。

他指出，中華人民共和國政府並未對台灣行使權力及控制，也無法合理證明能在此代表台灣。台灣從未被定義為中華人民共和國的一部分，做這種設想也極不合適。因為兩地為各自分開、 自治、獨立且為不同體制的政府。

台灣無法以觀察員身分參與WHA，布朗指出這並非如中華人民共和國代表所言為非法，也未與任何決議不一致，因為大家曾親睹台灣過去曾以觀察員身分與會。

他強調台灣無法出席WHA的唯一理由只是北京政府不喜歡目前的台北政府，不是這樣嗎？難道應該將2300萬台灣人民的健康利益因某政府的偏好而遭挾持為人質嗎？

布朗提到台灣過往曾獲以觀察員身分出席WHA，這凸顯中華人民共和國公開已承認不足以在WHA適切代表台灣利益。若台灣是中華人民共和國的一部分，過去就不可能獲得允許以觀察員身分參與大會。難道聖文森的一部分領土能以觀察員身分出席WHA？

他表示讓台灣以觀察員身分受邀參與WHA並不違背「一個中國原則」，如同數個加勒比地區的國家均參與WHA一樣，「一個中國」如同「一個加勒比海」， 應視為共享共同的歷史，文化和遺產的概念。（編輯：高照芬）1080717