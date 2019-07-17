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台數科擬72.5億收購新永安大揚 拓展收視戶版圖

最新更新：2019/07/17 17:57
有線電視業者台數科17日董事會決議通過，購買得濬公司100%發行股份，並間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
有線電視業者台數科17日董事會決議通過，購買得濬公司100%發行股份，並間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北17日電）台數科今天宣布，董事會決議以通過購買得濬公司，間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視100%股份，初始買賣價金約為72.5億元，有線電視收視戶也將從28萬戶擴增至46萬戶。

有線電視業者台灣數位光訊科技今天暫停交易，宣布重大訊息，台數科財務總監林淑鈴表示，台數科已於今天經董事會決議通過，購買得濬公司100%發行股份，並間接分別取得新永安有線電視、大揚有線電視及鑫祺多媒體等公司100%已發行股份。

台數科已在今天與凱月公司簽署股權買賣合約，交易案初始買賣價金約為新台幣72.5億元，後續再依股份買賣合約相關規定調整。

由於台數科與新永安、大揚皆由大股東凱月投資，本交易案等於是台數科從大股東凱月手中收購嘉南地區有線電視系統業者大揚及新永安。

對此，林淑鈴說明，雖是關聯企業，但畢竟不是同一個公司，未來大揚及新永安若可併入台數科集團，成為正式集團子公司，在洽談價格、購買設備器材、頻道出租購買等，才有足夠的經濟規模議價。

得濬公司100%持有的新永安有線電視公司及大揚有線電視公司經營區域分別為台南市永康區及嘉義縣朴子區，截至6月30日止，有線電視收視戶共計18.3萬戶、寬頻上網用戶數共計4萬戶、光纖網路覆蓋全國面積約為5%。

台數科考量，不論在客戶規模或是光纖網路面積，對台數科集團未來的發展都極為重要，盼透過購買得濬公司，有線電視收視戶將從28萬戶增加至46萬戶，市占率提升至超過9%、寬頻上網客戶數至16萬戶及光纖網路覆蓋全國面積至41%，進而促進產業永續經營的轉型與尋求創新契機。

至於何時能通過交易案，台數科表示，將再召集股東臨時會討論本股權案，取得股東同意，後續也將盡快送件公平交易委員會及國家通訊傳播委員會（NCC）等主管機關核准後，才會進行相關交割事項。

展望未來，台數科指出，有線電視產業競爭激烈，挑戰也來自OTT和MOD，目前台數科已將桃、竹、苗、中、彰、雲等地區的光纖建置完成，未來主力經營區域會放眼光纖通信建置完成的地區，並致力發展小固網電信事業。（編輯：楊玫寧）1080717

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