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全台用電量飆歷史新高 供電充足亮綠燈
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全台用電量飆歷史新高 檢修機組歸隊供電亮綠燈

最新更新：2019/07/17 18:10
台電表示，全台用電量17日下午2時飆到3738.3萬瓩，刷新歷史紀錄。（中央社檔案照片）
台電表示，全台用電量17日下午2時飆到3738.3萬瓩，刷新歷史紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）颱風外圍沉降氣流影響，全台熱烘烘，用電量在下午2時飆到3738.3萬瓩，刷新歷史紀錄，台電說，檢修機組陸續歸隊，備轉容量率重返10.08%，亮起綠燈，供電能力無虞。

值得注意的是，再生能源也挹注發電量，台電表示，太陽光電一度貢獻約180萬瓩，大約等同於核三廠2部機組，風力則超過20萬瓩。

受熱帶性低氣壓及丹娜絲颱風外圍沉降氣流影響，全台各地持續高溫炎熱，也讓今天用電量衝上歷史新高。台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，全國用電量在下午2時7分，飆高至3738.3萬瓩，除了刷新今年用電紀錄外，也刷新去年8月1日創下3735.1萬瓩的歷史用電紀錄；他說，截至昨天，7月發電量較去年同期增加3.54%。

昨天備轉容量率為為8.73%，亮起下半年首度黃燈，不過，鄭有財說，興達、林口檢修機組已經歸隊，多了約100萬瓩，備轉容量率重返10.08%，供電餘裕充足，再度亮綠燈。

他說，隨著颱風對台影響加劇，天氣轉為陰雨，氣溫下降，預估明天用電量將隨之下降。

觀察歷年用電，今天用電量創下新高，3738.3萬瓩居冠，去年8月1日3735.1萬瓩為次高，昨天為3692.6萬瓩，排名第3，第4名則是去年7月31日3690.6萬瓩，第5名則為去年5月30日3677.1萬瓩。

另外，台電呼籲，民眾一同節約用電愛地球，也可以參加台電舉辦的節電獎勵活動，有興趣的民眾可上台電官網查詢。（編輯：鄭雪文）1080717

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