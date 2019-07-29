彭政閔引退賽門票10分鐘搶空 洲際連2天滿場

中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔（左）9月29日在台中洲際球場的引退賽，門票29日開賣10分鐘就搶空，引退週9月28、29日兩場賽事共4萬張都已售罄。右為中職會長吳志揚。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔9月29日引退賽門票開賣10分鐘搶空，引退週9月28、29日兩場比賽共4萬張都已經售完，等於連2天比賽都將有滿場2萬名球迷入場。

「中職先生」彭政閔今年球季後結束19年中職生涯，球團在本季表定最後台中洲際棒球場主場賽事9月28、29日，替彭政閔舉行CHIAllenge引退主題活動。

這兩場主場賽事門票今天中午12時30分全面開放售票，加上之前會員優先購票，29日賽事2萬張門票10分鐘被搶空，28日賽事2萬張門票也在1小時內售完。中職例行賽在洲際棒球場過去從沒有過2萬人滿場觀眾紀錄，彭政閔引退賽連2天兩萬人滿場將成紀錄。

中信兄弟隊7月16、17日本季澄清湖棒球場最後主場賽事，也替高雄出身的彭政閔舉行簡單儀式，讓他與高雄球迷告別。接下來兄弟本季天母棒球場表定最後主場賽事將於8月9日至11日與富邦悍將隊交手，球團公布，目前8月11日賽事門票已經賣出5300張。

兄弟本季最後花蓮主場賽事將於8月13、14日與統一獅隊交手。彭政閔目前為止生涯在花蓮棒球場總計敲出8轟，2002年5月4日與興農牛隊比賽開轟，為花蓮棒球場職棒例行賽事首轟。（編輯：張雅淨）1080729