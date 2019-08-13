詐領助理費二審 童仲彥：絕對沒有貪污一毛錢

前台北市議員童仲彥被控涉嫌詐領助理費案，一審遭判7年6月，經上訴，二審13日在台灣高等法院開庭，童仲彥出庭時表示，絕對沒有貪污一毛錢。中央社記者裴禛攝 108年8月13日

（中央社記者劉世怡台北13日電）前北市議員童仲彥被控在擔任議員期間利用親友名義詐領助理費12萬餘元，一審遭判7年6月，經上訴，二審今天開庭，童仲彥說，絕對沒有貪污一毛錢，過程有瑕疵願繳回12萬餘元。

童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月新台幣3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上，童仲彥並未聘用蔡姓男子，並詐取公費助理補助費12萬多元。台北地檢署依貪污治罪條例將童仲彥起訴。

一審審理期間童仲彥否認犯罪，強調聘請助理有循正常程序，他擔任議員這麼多年來一直秉持專業問政，檢方起訴是錯誤、不正確的。

一審法院今年3月底依依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，可易科罰金。

全案經上訴，由二審台灣高等法院審理，今天首次開庭，童仲彥說，「我絕對沒有貪污一毛錢」，確實有聘請蔡姓男子當助理，蔡男因認同他的政治理念，願意捐出薪水供議員服務處使用，錢真的用於議員公務上，這個過程有瑕疵，他願意繳回12萬餘元。

此外，被控偽造文書罪部分，童仲彥則都認罪。（編輯：張銘坤）1080813