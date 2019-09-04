李孟居遊港失聯 陸委會官員：陸方還沒回覆

（中央社記者范正祥台北4日電）台聯今天向陸委會陳情，關切屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居是否遭中國扣留，促請積極營救。對此，陸委會法政處科長顏和慶表示，已透過相關管道向陸方詢問李孟居下落，陸方還沒有回覆。

李孟居8月18日隻身前往香港旅遊，從8月20日失聯至今，下落不明。包括台灣團結聯盟在內等團體擔心李孟居可能因為關心「反送中」，所以在中國「被失蹤」。

台聯組織部主任、前立委周倪安及文宣部主任潘厚勳、新北市黨部副執行長黃錦庭等人上午前往陸委會遞交建言書，要求陸委會積極營救李孟居，同時也關心東華大學李姓香港僑生等人因為參加「反送中」行動被港府逮捕，影響回台就學。

陸委會港澳蒙藏處、法政處出面收下台聯建言書，強調政府持續關注此事。對於周倪安等人向陸委會追問「李孟居目前下落何方」，顏和慶說，陸方還沒有回覆。

台聯今天在遞交建言書的記者會上，也隔空向台北市長柯文哲喊話，要求主張「兩岸一家親」的柯文哲此時應該援救「柯粉」李孟居，公開要求中國放人。

潘厚勳說，李孟居是「柯粉」，是柯文哲的支持者，曾與柯文哲參加媽祖繞境。

此外，台聯呼籲政府，提升旅遊警示層級，提醒赴中旅遊或出差民眾小心謹慎。（編輯：楊凱翔）1080904