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北市警超商逮毒犯 男星鄭人碩見狀上前協助

最新更新：2019/09/12 18:01
男星鄭人碩（左）日前在西門町超商內發現員警壓制一名毒犯，立即上前助警戒護。台北市萬華警分局12日致贈紀念品給鄭人碩，感謝他以行動支持警方。中央社記者劉建邦攝　108年9月12日
男星鄭人碩（左）日前在西門町超商內發現員警壓制一名毒犯，立即上前助警戒護。台北市萬華警分局12日致贈紀念品給鄭人碩，感謝他以行動支持警方。中央社記者劉建邦攝　108年9月12日

（中央社記者劉建邦台北12日電）拍攝過多部國片的男星鄭人碩日前在西門町超商內，發現一名員警壓制一名毒犯，鄭人碩立即上前助警戒護。台北市萬華警分局今天致贈紀念品給鄭人碩，感謝以行動支持警方。

台北市警察局萬華分局下午召開記者會，分局長張隆興表示，警備隊員昨晚在西門町執行巡邏勤務時，發現一名男子形跡可疑，看到員警後躲入超商，其中一名員警發現，立即跟入並進行盤查，發現男子身上有2小包安非他命。

他說，因支援警力尚未抵達現場，當時在超商內的鄭人碩，發現只有一名員警後，立即上前詢問並協助警方戒護嫌犯。

警方指出，鄭人碩不顧危險主動靠近表示願意協助員警，並協助員警不讓犯嫌有危險舉動，最後由支援警力抵達後，讓警方順利完成蒐證毒品，並把犯嫌押上警車。

警方今天召開記者會並贈送紀念品給鄭人碩，感謝他以行動支持警方。鄭人碩接受媒體聯訪時說，他是很雞婆的人，若發現需要幫忙，就會上前協助，當天狀況其實是要替兒子辦理保險事宜，發現員警臨時需要協助，才上前幫忙。（編輯：張銘坤）1080912

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