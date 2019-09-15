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認為川普勇於突破 游錫堃倡議台美建交

最新更新：2019/09/15 09:44
前行政院長游錫堃表示，美國總統川普勇於突破現狀、他的內閣親台人士位居高位，加上美國國會，現在是推動台美建交的好時機，會是「正名制憲入聯」切入口。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月15日
前行政院長游錫堃表示，美國總統川普勇於突破現狀、他的內閣親台人士位居高位，加上美國國會，現在是推動台美建交的好時機，會是「正名制憲入聯」切入口。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年9月15日

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）前行政院長游錫堃今天表示，美國總統川普勇於突破現狀，他的內閣親台人士位居高位，加上美國國會，現在是推動台美建交的好時機，會是「正名制憲入聯」的切入口。

應邀出席台灣人公共事務會（FAPA）晚宴致詞的游錫堃會前接受媒體訪問時表示，面對中國威脅，若有美國支持，對台灣自我防衛有很大幫助。在此情況下，他提出共同努力、促進台美建交的建議。

游錫堃指出，主張台灣是一個國家、堅持台灣主體性的倡議者多半認為「正名制憲加入聯合國」才是真正的台灣出頭天。但這項提案20年來仍未能突破，關鍵在於美國。唯有美國協助，台灣才能有機會。台美建交是個切入口，一旦台美建交，台灣加入聯合國自然會變得可能。

至於為何現在是推動台美建交的好時機，游錫堃指出，川普勇於突破現狀，只要符合美國國家利益，即使是條約、協定他都敢撕毀。川普勇於打破現狀的性格讓台美建交變成可能。過去台美建交機會是零，現在則是慢慢增加。

他進一步研析，若南海、東海情勢出現變化，台美建交更可能成為現實，馬上就有建交機會。

游錫堃指出，川普內閣中友台人士位居要職，前白宮國安顧問波頓（John Bolton）雖已於日前離職，但副總統彭斯（Mike Pence）反共，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也對台友好，其他多位內閣高層也都對台友善，「這些人都是可以幫上忙的」。此外，美國國會兩黨對中共政策態度一致，共識性強，也能成為支持台美建交的動力。

游錫堃表示，台美建交還有個很重要的因素，即現在台灣元首是蔡英文，美國最信任的就是蔡總統。若能由川普與蔡總統共同推動台美建交，可能性會比較高。（編輯：林憬屏）1080915

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