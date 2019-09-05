不應被聯合國遺漏 外交部短片：台灣是真誠朋友

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）聯合國大會將於17日開議。外交部製作文宣短片「真誠的朋友」今天上線，強調台灣不僅是負責任、肯貢獻的真誠朋友，更是在落實聯合國永續發展目標上，不該被國際遺漏的重要夥伴。

第74屆聯合國大會將於9月17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論。為爭取國際對台灣參與聯合國體系的支持，外交部製作文宣短片「真誠的朋友」（A True Friend）；短片除了中文字幕版，另外還有英、日、法、西、德、泰等9種不同語言的版本。

外交部臉書今天晚間發布這支影片並發布貼文表示，台灣不僅是負責任、肯貢獻的真誠朋友，更是在落實聯合國永續發展目標上，不應被國際遺漏的重要夥伴，「台灣，值得一個真誠的邀請」。

除了外交部臉書，這支短片也可在外交部「潮台灣」YouTube頻道看到。長度約一分半的短片內容強調台灣對其他國家在公衛醫療、農業、能源等方面提供的協助，凸顯台灣對國際社會的貢獻。

影片旁白說道，「也許她值得一份邀請，值得那桌子上的一個位置，因為她不落下任何人，她也不該被落下」。

聯大即將開議，外交部日前表示，今年政府決定以「台灣為全球落實永續發展之重要夥伴」為主軸推案，除洽請友邦在聯大總辯論期間為台執言，也請友邦聯名致函給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），敦促聯合國解決台灣人民被排除在聯合國體系外的問題。

外交部指出，政府提出的3大推案訴求為，聯合國應立即採取行動解決2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；聯合國不當剝奪台灣民眾及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，做出貢獻。（編輯：李信寬）1080905