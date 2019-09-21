加國議員支持台灣參與國際民航組織大會

（中央社記者胡玉立多倫多20日專電）駐加拿大代表處今天表示，今年上半年以來，駐處積極拜會加國政府及朝野跨黨派聯邦參眾議員，說明台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）的務實訴求，獲得加國朝野熱烈支持。

ICAO第40屆大會將於9月24日至10月4日在蒙特婁舉行。駐加代表處指出，截至6月21日加拿大國會休會為止，計有參眾兩院包括交通委員會及外交委員會正副主席在內的56位國會議員，聯名或個別致函外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland），呼籲加國政府支持台灣參與3年一度的ICAO大會。

還有很多議員以質詢、文宣短片、臉書貼文等方式聲援台灣，顯示加國參眾兩院力挺台灣參與ICAO的堅定立場。

至於在行政部門方面，方慧蘭曾在國會答詢時公開表示，加拿大政府支持台灣有意義參與有實際需要、且台灣缺席將有損全球利益的國際組織。

駐加代表陳文儀為此特別感謝加國政府及國會議員，大力支持台灣參與今年的ICAO大會。

陳文儀強調，飛航安全無國界，尤其台灣位處東亞航空運輸樞紐，每年服務超過6800萬名旅客，台加雙方每周有28班直飛航班往返，雙方民間合作交流頻密。

陳文儀籲請各方協助台灣參與ICAO，此舉不但符合全球飛安及各國利益，也有助實踐國際民航組織長期追求的「無縫天空」目標。（編輯：高照芬）1080921