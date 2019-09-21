蘇花公路男童遭撞不治 居民籲加強測速取締

台9線蘇花公路和中段21日上午發生一起重機撞男童意外，男童緊急送醫仍宣告傷重不治。當地民眾反映，事發路段寬敞筆直，車輛都開很快，呼籲警方加強測速取締，避免憾事重演。（花蓮新城警分局提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年9月21日

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台9線花蓮和中路段今早發生重機撞傷男童意外，6歲男童傷重不治，是這路段半年內第2起死亡車禍，當地民眾反映，肇事路段寬敞筆直，車輛都開很快，應加強測速取締。

王姓重機騎士今與車隊從花蓮北上，不慎在162.3公里處外側車道撞上疑似穿越馬路的何姓男童。新城警分局指出，事故路段為雙向4線道，限速60公里，騎士無酒測，肇事責任歸屬由警方調查釐清。

今早被重機撞傷的何姓男童，就讀國小一年級，現場一度失去生命跡象，送院後壓回呼吸、心跳，並轉院至花蓮慈濟醫院接續急救，仍於今下午3時宣告不治。

和平村長周鴻源接受中央社記者採訪指出，和中部落因台9線道路穿越，分成東西兩側，住家緊臨路邊，民眾若要走到對面住家，只能在北側行走斑馬線或是冒險穿越馬路。

周鴻源表示，事故路段道路筆直寬敞，卻沒有設置測速照相機，不少重機騎士、車輛速度都很快，今年4月才發生重機騎士自撞意外，今又發生憾事。

周鴻源表示，部落前後距離約300公尺，卻只有北側路段有一處紅路燈、斑馬線，距離民眾住宅動輒200公尺，使用不便，數量明顯不足，預計下週將邀集民意代表向相關單位增呼籲設紅綠燈、斑馬線及測速照相機等設備。

新城分局警分局指出，和平派出所將會加強南下159.7公里處、北上160公里處交通稽查勤務，防治交通事故等，也呼籲用路人行經部落、住宅區應減速慢行。（編輯：方沛清）1080921