世青少柔道賽奪金 林崇佑：會有更好的我出現

2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽，代表中華台北出賽的台東體中高3學生林崇佑（圖），25日晚間在冠軍戰以「十字關節技術」獲得一勝成績，擊敗日本選手奪金。（取自IJF官網）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）柔道小將、國立台東大學附設體育中學生林崇佑，昨晚擊敗日本選手，創下台灣於世青少柔道錦標賽奪金第1人。他說，會有更好的林崇佑出現。

2019年哈薩克世界青少年柔道錦標賽，代表中華台北出賽的台東體中高3學生林崇佑，昨晚於冠軍戰以「十字關節技術」獲得一勝成績，擊敗日本選手佐藤優磨贏得冠軍，創下台灣於世青少奪金第1人，被稱為「台灣第1人」，他是來自台東選手。

林崇佑第一時間在臉書說，「今天真的是太感動了，很感謝今天的自己能那麼順利把每個難關、每個厲害的對手都克服過了，今天要感謝的人太多了，真的是太感動歷史性的一刻，但我也會更努力，不會覺得這樣就好，會有更好的林崇佑出現」。

林崇佑成為「台灣第1人」的消息傳回台東，感動鄉親。台東縣議長吳秀華率先在臉書上恭賀林崇佑。

吳秀華說，林崇佑是台東知本子弟，自幼父親在外工作，由祖母照顧長大，林崇佑國小時期開始接觸柔道訓練，他做事情相當認真與努力，一心朝著自己的目標前進，「恭喜崇佑，台東之光」。

台東縣長饒慶鈴也在臉書上說，林崇佑擊敗日本選手佐藤優磨奪金，成為台灣世青少柔道賽奪金第1人，真是台東的驕傲，也是繼郭婞淳奪得舉重世錦賽女子59公斤2金1銀後，台東子弟再次在世界體育舞台創佳績。

台東體中這次共有林崇佑、林聖凱、賴若婷、葉晨華、鍾霓5人入選國手，代表台灣遠征哈薩克，林崇佑締造台灣首金好成績，也請鄉親一起幫接下來出賽的選手加油打氣，希望創下更多佳績。

台東縣體育會柔道委員會表示，林崇佑是台灣柔道有史以來，第一位選手拿下世界杯青少年柔道比賽冠軍，甚為不易，也是台東的榮耀。

林崇佑家境不佳，大部分時間住在學校宿舍或柔道場，目前由台東體中老師陳佳峰及蔡宜芳照顧。林崇佑認真上進且自律，台東縣在全運會及全中運的比賽成績，柔道項目所獲獎牌數都是最多。

從小照顧林崇佑的阿嬤林清美說，林崇佑從小就對柔道感到興趣，小學就加入柔道隊，雖然家裡沒錢，除了打打零工外，只能靠著社會各界的幫忙，但林崇佑卻沒有絲毫氣餒，更加倍努力練習，終於有了好成績，「是個很乖巧的小孩」。

「長大換我賺錢照顧你們！」林清美說，林崇佑曾說長大要當教練來賺錢照顧他們倆老，這是她聽過最窩心的話，希望未來林崇佑能朝著自己的路走下去，家人永遠會支持他。（編輯：林沂鋒）1080926