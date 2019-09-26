年改影響退休金 專家建議教師3招打造鐵飯碗

（中央社記者劉姵呈台北26日電）根據公務員退撫基金統計，2018年教育人員申請退休人數為4105人，較前一年縮水27%，顯示不少屆退教師有延後退休想法；壽險業者建議，可從醫療保障、長照與退休金3面向，為自己打造退休鐵飯碗。

隨著2018年7月起軍公教年金改革，教師也面臨到退休金制度的轉變，壽險業者表示，屆退教師面臨退休金可能不如預期的壓力愈來愈大，建議可從醫療保障、長期照護與退休金3面向，逐步為自己打造退休鐵飯碗。

首先，在醫療保障方面，全球人壽建議，教師們應檢視是否已經投保「實支實付醫療險」以及保障額度是否足夠，如果發現已投保的保障額度不足，可以透過保額調整的方式或再投保第2張實支實付醫療險，且投保前須先確認保險公司是否接受副本理賠。

此外，老後的醫療支出往往較年輕人多出數倍，根據衛福部2017年健保支出統計，60歲以上國人平均每人每年醫療費用是新台幣6萬元，以平均餘命計算，醫療預備金預估至少要120萬元以上，在現行健保DRGS制度下，住院天數減少，病患須負擔的自費項目及額度變多，因此，三商美邦人壽也建議，實支實付醫療險的保障規劃應包含醫療雜費及新型態自費醫療的給付，減輕經濟壓力。

再者，在長期照顧方面，隨著平均餘命的逐年提高，衍生退休後還有20年至30年的生活要面對，不過隨著年齡增長，體況變差、生病看醫生在所難免，因此，元大人壽也建議可透過失能扶助險，提前替未來的醫療與照護費用作準備，像是每月保額至少要能夠負擔看護費及醫療器材輔具、醫療用品的費用，以補足老年後失能後產生的經濟壓力。

第三，在退休金方面，全球人壽建議，一是趁早準備，透過時間來減輕準備退休金的負擔；二是堅持有紀律地持續累積。

富邦人壽也建議，考量現役或屆退教師未來退休金將縮水，必須靠自己預先準備拉高所得替代率，創造穩定的現金流，像是可事先規劃給付金額與時間明確的「終身還本險」或「終身年金險」。

以終身還本險為例，因結合「給付定期金」以及「身故保障」的功能，若選擇分期請領年金，能創造活到老領到老的穩定現金流；另外若被保險人於保險期間內死亡或完全失能，保險公司也會給付身故保險金或完全失能保險金。

至於終身年金險，最大的特色就是退休時再善用可轉年金功能，作為退休金源，可選擇躉繳（一次繳）、或是分期繳交保費，等到了約定的年齡，被保險人就能開始分期領年金，給付至被保險人身故為止。（編輯：楊凱翔）1080926