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棒球亞錦賽賽程出爐 中華隊14日首碰日本

最新更新：2019/10/05 22:45

（中央社記者楊啟芳台北5日電）2019年亞洲棒球錦標賽今天公布賽程，由於其中3天與中華職棒總冠軍賽撞期，因此亞錦賽場地將分布洲際、台中及斗六棒球場，中華隊預賽首戰14日18時30分將對戰日本隊。

原本亞洲棒球錦標賽在台中洲際棒球場舉行，不過因為中華職棒15日至17日的總冠軍賽也要在洲際進行，與亞錦賽撞期，經過協調後今天敲定最終賽程，亞錦賽洲際、台中及斗六棒球場都將有賽事。

中華隊與日本、香港、斯里蘭卡分在A組，韓國、中國、巴基斯坦及菲律賓分在B組。中華隊14日首戰在洲際棒球場交手日本隊，15日在斗六球場對香港隊，16日在斗六球場對戰斯里蘭卡，3戰都是晚上18時30分開打。

17日為休兵日，各組取前2名晉級超級循環賽，並帶入預賽同組對戰成績，從18日開打，進行2天賽事，從4隊中取前2名，在20日打冠軍賽。

中華隊名單日前已經出爐，由總教練李盈南領軍，旅外選手有投手鄧愷威、林鋅杰、捕手張進德、內野手張育成和林子偉，中職選手有陳仕朋、蘇智傑，還有備受矚目的2名學生球員，分別為高中生陳柏毓、文化大學二刀流劉致榮。

亞錦賽前2名（不含地主日本）能獲得明年的東京奧運最終資格賽（6搶1資格賽）的參賽權，若世界12強賽沒能搶下唯一一張亞太區門票，最後就必須透過6搶1資格賽，爭取參加奧運的機會。（編輯：洪學廣/吳協昌）1081005

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