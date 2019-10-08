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駁柯文哲　蔡總統：兩岸關係沒有好壞問題

最新更新：2019/10/08 10:26
總統蔡英文（中）8日在台北出席玉山論壇，會前接受媒體訪問時表示，兩岸關係沒有好壞的問題，只有國家利益的問題，面對中國步步進逼，政府採取理性的立場，堅守國家立場，並維持兩岸正常交流；不過，中國卻以觀光客作為政治手段。中央社記者裴禛攝 108年10月8日
總統蔡英文（中）8日在台北出席玉山論壇，會前接受媒體訪問時表示，兩岸關係沒有好壞的問題，只有國家利益的問題，面對中國步步進逼，政府採取理性的立場，堅守國家立場，並維持兩岸正常交流；不過，中國卻以觀光客作為政治手段。中央社記者裴禛攝 108年10月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）總統蔡英文今天表示，兩岸關係沒有好壞的問題，只有國家利益的問題，面對中國步步進逼，政府採取理性的立場，堅守國家立場，並維持兩岸正常交流；不過，中國卻以觀光客作為政治手段。

媒體報導，台北市長柯文哲說兩岸關係是30年來最差。對此，蔡總統上午出席玉山論壇開幕致詞，會前受訪表示，兩岸關係沒有好壞的問題，只有國家利益的問題，這幾年政府的兩岸政策，採取理性的立場，面對中國步步進逼，「我們採取不挑釁、不冒進」，但堅守國家立場，「我們在兩岸交流上也讓它維持正常交流」。

不過，總統說，中國卻以大陸觀光客作為政治手段。她重申，每一個政府在每一個階段都會以國家利益來考量政策，「兩岸關係尤其是如此」。

蔡總統爭取連任，前行政院長賴清德、民進黨副秘書長林飛帆將赴美為蔡總統助選；媒體詢問，是否有傳遞賴清德要帶去的訊息，蔡總統說，他們兩個都很有經驗，知道要怎麼做。

另外，媒體報導，台北市政府顧問蔡壁如在LINE群組轉傳訊息指蔡總統的論文是假的，柯文哲則表示，笑笑就好。對此，蔡總統說，希望柯文哲以更嚴肅的態度看這個議題、更有同理心。

是否將請假競選，蔡總統說，總統工作是24小時，在這個階段以國政優先。（編輯：謝佳珍）1081008

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