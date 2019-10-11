搶空戰主導權 蔡韓陣營大打直播戰

（中央社記者葉素萍、余祥台北11日電）去年九合一選戰，韓國瑜在沒有陸軍基礎下，主打空戰，成功掀起韓流。面對2020總統大選，總統蔡英文競選團隊積極布建空軍，順便拉抬立委參選人；韓國瑜陣營則盼全面重拾空戰主導權，兩陣營直播戰早已熱鬧開打。

蔡總統連任競選團隊日前開始自製直播節目「一起吃早餐」，蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄說，這是史上第一次有總統參選人的競選團隊成立自媒體的直播節目，除了與粉絲互動，也針對時事議題回應，傳達正確訊息，另外也訪問立委參選人，運用「空戰」幫立委參選人增加戰力，創造聲量。

阮昭雄指出，直播除了官方臉書平台，在YouTube以及17直播頻道，也可以看到，透過不同的通路，兼顧不同年齡層；直播完，影片在社群媒體就看得到，粉絲也可轉發，「比新聞稿的效果來得更有用」。

蔡總統近來輔選立委，更常透過網路直播，同框拉抬立委參選人。日前她就陪同立委張宏陸錄製美食直播「環南米苔目」，今天下午將陪同立委參選人「特戰男神」吳怡農直播鵝肉美食。

面對對手韓國瑜陣營也大打直播「戰」，民進黨黨政幕僚人士表示，直播是要呈現優點，如果開直播是在罵髒話，這只是呈現了自己的缺點，「這種直播不開也罷」，要維持社群保溫層有很多方式，不一定要透過開直播方式。

至於去年九合一選戰曾以空戰掀起韓流，拿下高雄市執政權的韓國瑜，自從被國民黨正式提名為總統參選人以來，網路負評不斷，讓他過去的空戰優勢暫時受挫。

韓陣營表示，現在的媒體資訊量大，網路上似是而非的消息太多，隨著選戰逼近，他們也開始透過直播，主動在網路上即時回應輿論、澄清訊息，一改過去的守勢，反守為攻。

針對各式黑韓攻擊，韓國瑜多次親上火線開直播闢謠．另外像是日前高雄發生直播主之亂、挖石油爭議等，韓國瑜也在直播中大吐苦水，並與中央隔空交火；面對罷韓聲浪，韓國瑜也透過直播正面迎戰，他嗆說，做不好會親簽罷免連署書，接受市民批判。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡也不時在個人臉書粉絲團開直播回應時事，為韓國瑜分憂解勞，像是日前大港開唱事件，她特別為韓國瑜補充說明；她有時也會以輕鬆的方式，跟網友聊時事、分享一些溫馨的粉絲故事等。

韓國瑜國政顧問團固定每週四以臉書直播方式，端出政策牛肉，目前已經推出能源、青年、長照、體育、氣候、兩岸、外交等多項政見。

韓陣營表示，他們第一次在臉書進行能源政見直播獲得廣大迴響，因此規劃一週一直播提出政策大方向，盼透過直播，讓各界提早接觸到韓國瑜每個政見的規劃和想法，也藉由網友、與各界的討論和反饋，對政策進行滾動式修正，最終將在11、12月份總統大選辯論時期，推出各項最完整的政見。

韓陣營說，韓國瑜九合一選戰的空戰團隊已經歸隊，包括請辭高雄市觀光局長、進入選戰團隊領軍的潘恒旭，以及日前出國念書的小編許右萱等，盼全面重拾空戰主導權。（編輯：楊玫寧）1081011