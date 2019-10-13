紐曼樞機主教等5人封聖典禮 副總統陳建仁出席

中華民國副總統陳建仁13日在梵蒂岡出席英國紐曼樞機主教等5人的封聖典禮，與各國政要一同列席特使專區。（中華民國駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 108年10月13日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡13日專電）副總統陳建仁今天代表中華民國出席在聖伯多祿廣場舉行的英國紐曼樞機主教等5人的封聖典禮，與各國政要一同列席特使專區，英國威爾斯親王（查爾斯王子）親自出席。

陳副總統旁邊坐的分別是巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）與愛爾蘭教育與技能部長麥克修（Joe McHugh），外交部政務次長謝武樵、駐教廷大使李世明皆陪同出席。這次是英國近40多年來首度有人獲得封聖，由查爾斯王子親自出席。

義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）、印度外交國務院院長穆拉利達哈蘭（Vellamvelly Muraleedharan）、瑞士最高行政機構聯邦委員會的委員凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）也出席典禮。

這次共有5位真福受封為新聖人，其中紐曼樞機主教（John Henry Newman, 1801-1890年）是19世紀知名神學家。

英國查爾斯王子昨天特別在義大利媒體「羅馬觀察報」（L'Osservatore Romano）投書，表示「紐曼在他生活的年代挺身而出，抵抗那些損害人性尊嚴和人類命運的勢力，因此現在比以往任何時刻都更需要紐曼的榜樣」。

查爾斯王子投書表示，紐曼竭盡所能倡導而不譴責，表達反對意見卻不輕視他人，最重要的一點是，紐曼將差異視為相遇的機遇，而非排斥的動機。

另為4位新聖人分別是義大利的萬尼尼修女（Giuseppina Vannini, 1859-1911年）、印度的曼其迪揚修女（Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, 1876- 1926年）、巴西的杜思修女（Dulce Lopes Pontes, 1914-1992年）、瑞士的在俗奉獻生活者貝斯女士（Margarita Bays, 1815-1879年）。

杜思修女一生致力照顧貧民階層，創立勞工聯盟和基督徒工人運動，她曾是1988年諾貝爾和平獎候選人。杜思修女所屬的聖母無染原罪傳教修女會（又名聖功會）在台灣也有分會，台灣聖功會修女特別組團前來梵蒂岡，慶賀杜思修女獲得封聖的殊榮。（編輯：郭中翰）1081013