貓咪粉專被檢舉下架 蔡總統：愛動物不分黨派

（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文日前與貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣等人直播談寵貓經，貓咪社團遭惡意檢舉下架，總統今天對此表示不好意思，並說，可以有不同的政治立場，但不要因立場不同就隨意殃及無辜。

總統、民進黨立委參選人許淑華日前和獸醫師黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣直播大談寵貓經。卻遭抹黑總統在上百人簇擁下帶貓去動物醫院看醫生，蔡總統競辦透過「2020小英發言人」官方臉書，要求網友立即刪除抹黑造假言論。許淑華當時也說：「希望韓粉能真的貫徹愛與包容。讓政治歸政治，貓咪歸貓咪好嗎？」

總統下午在臉書以「愛動物，不分黨派立場」為題表示，昨天有許多愛貓的朋友發現，貓咪也瘋狂俱樂部遭到大量檢舉而關版。

總統表示， 前幾天，關心動保的嘉慶貓專科動物醫院院長黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣，和她一起開直播，後來廖維欣又幫她澄清抹黑的假訊息。

「如果因此讓愛貓的朋友遭到波及，我先跟大家說聲不好意思」總統表示，我們可以有不同的政治立場，但不要因為立場不同，就隨意殃及無辜。

總統說， 愛寵物跟愛孩子的心是一樣的，不會因為政治立場有所別，對孩子的愛就有所減少。（編輯：林興盟）1081016