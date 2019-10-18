才說要廢一例一休又說重新檢討 韓陣營：沒牴觸

（中央社記者余祥屏東18日電）國民黨總統參選人韓國瑜針對一例一休議題一再改口，先說若當選將會檢討，又說要廢除，今天再說重新檢討，韓國瑜國政發言人黃曼昕說，這沒有牴觸，只要是不合時宜的都該廢、都應檢討。

韓國瑜16日從屏東展開傾聽之旅，當晚與小琉球民眾座談，有民眾盼廢除「一例一休」，韓國瑜回應：「我們會檢討」。

韓國瑜17日參拜內埔天后宮、昌黎祠後受訪表示，「一例一休」這段時間實施以來，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除一例一休。

韓國瑜今天上午在屏東與農民座談，被民眾問到一例一休相關問題時，韓國瑜說，未來希望能夠重新檢討；遭外界質疑一再改口。

韓國瑜國政發言人黃曼昕說，這沒有牴觸，昨天他們就一直說要檢討、廢除惡法，只要是不合時宜的都該廢、都應檢討。

針對行政院長蘇貞昌批韓國瑜不負責任的只喊要廢除，卻沒講出具體方案，是為反對而反對；韓國瑜國政顧問團表示，很遺憾，每次韓國瑜想理性討論政策，但蘇貞昌總是要把它變成口水，讓人感覺蘇貞昌只是總統蔡英文競選總部的發言人，除了罵人以外，提不出讓人民幸福的政策。

韓國瑜國政顧問團認為，現在的一例一休等工時制度必須透過行政院勞資政委員會的設計，在勞工權益和企業經營彈性間求取平衡，並針對解決企業彈性和勞工工時過長問題提出相關因應政策，在保障勞工勞動條件和權益的前提下，提供雇主工時彈性化的空間，才能落實勞工週休二日的目的。（編輯：郭萍英）1081018