台灣軍官出席國際戰鬥機會議 著軍服演講

（中央社記者戴雅真倫敦15日專電）2019年國際戰鬥機會議（International Fighter Conference 2019）14日邀駐英代表處組長袁力強上校演講。大會議程不但印出中華民國國旗，袁力強是著軍服演講，受到禮遇。

會議在德國柏林舉行，與會來賓計有來自美、英、法、德、義、北約、泰、馬、菲等近30國空軍資深官員，另邀請洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、空中巴士（Airbus）、雷神（Raytheon）、紳寶（Saab）等國防產業代表與會，研討未來戰鬥機的科技、發展及挑戰等議題。

袁力強演講主題是中華民國空軍近期的戰機獲得，以及台灣整體防衛構想。另一名來自台灣創未來科技公司董事長王毓駒針對主動電子掃描陣列雷達（AESA）技術發表演講。

在這場大會中，不僅議程印出中華民國國旗，演講人也得以著軍服發表演講，在台灣當前艱困的外交處境下，能在國際軍事會議中獲此待遇實屬不易。

袁力強首先介紹來自中國日漸擴張的軍事威脅，包含解放軍佈署戰機及飛彈的數量，以及戰機常態化繞台，已對台灣空防及亞太區域安全造成極大的壓力。

他接著闡述「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，如何以「整體防衛構想」（Overall Defence Concept）達成「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的目標。為此，國防部目前置重點於籌購先進武器系統、厚植自主研發能量、提升裝備妥善、並強化三軍聯合作戰能力。

演講主軸為空軍近期的戰機獲得案。為提升總體防衛能力，美國同意出售66架F-16C/D Block 70（又稱F-16V）戰機給台灣。

2019年國際戰鬥機會議議程印出中華民國國旗。（圖取自defenceiq.com）

2019年國際戰鬥機會議14日邀請駐英國代表處組長袁力強上校（左）發表演講，他與台灣創未來科技公司董事長王毓駒（右）和大會主席戈倫茨上將合影。（英國防衛數位平台Defence IQ提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 108年11月16日

他表示，面對中共軍力擴張，台海軍力失衡，且因考量武器獲得、維修、轉換訓練時間及價格等因素，為了有效彌補空軍戰力罅隙，採購F-16V戰機是目前最佳方案。近新台幣2500億元（80億美元）的戰機採購案特別預算已於日前獲立法院初審通過。

袁力強說，空軍現有144架F-16A/B戰機正進行「鳳展案」，全數升級為F-16V，由漢翔與美國洛克希德馬丁公司共同執行，漢翔正朝既定期程完成F-16構改。

袁力強表示，全數升級完成及採購的66架戰機完成交運後，中華民國空軍將擁有超過200架F-16V，成為全世界最大的F-16V機隊。漢翔未來有意向洛克希德馬丁公司爭取成立亞太F-16V維修中心，以擴大軍機維修規模。

除戰機外，他亦闡述漢翔正積極研製66架「勇鷹」新式高級教練機，均按期程進行，已於9月24日出廠，預計於2020年6月首飛。由漢翔的專業可證明，台灣的航太已達到「國防航太技術」、「國內航太產業」、「國內航太人才」三大進步。

演講後，與會各國空軍代表對於中華民國空軍不論機隊數量、武器系統及人員訓練之精良，留下深刻印象，紛紛上前詢問。

大會主席、前駐歐美國空軍指揮官戈倫茨上將（Frank Gorenc）及德國前空軍司令史蒂格里茲中將（Klaus-Peter Stieglitz）表示，當前西方國家長期處於承平狀態，並無像台灣一樣時時面臨立即且龐大的軍事威脅，中華民國空軍保衛台海領空的經驗值得各國思考學習。

另一名台灣講者王毓駒的講題為「超薄AESA技術對下一代戰機設計的機會與挑戰」。由於台灣新採購及升級的F-16V均採用APG-83（AESA）雷達，因此民間科技公司能具有AESA研發製造實力，對台灣國防自主及國防產業升級有絕對助益。（編輯：馮昭）1091116