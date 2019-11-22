韓粉涉比記者中指賠3萬6000元 自稱被鏡頭嚇到

（中央社記者陳朝福高雄22日電）某電視台攝影記者今年6月在高雄拍攝國民黨總統參選人韓國瑜支持者搭車北上參加造勢，卻遭林姓男子比中指10秒，提告妨害名譽。林男賠償新台幣3萬6000元，等於1秒賠3600元。

對於這起韓國瑜支持者涉嫌比中指挨告，經調解賠償3萬6000元案，民進黨高雄市議員黃文益認為，這起案例是遲來的正義，他今天表示，本案例將對相關脫序囂張行為當頭棒喝，尤其當時「韓流」崛起後韓粉有恃無恐，想罵就罵，當台灣是無法治國家，將法治拋在腦後，滿足擁護韓國瑜私慾。

黃文益指出，如果不計較、不採取法律行動，會被以為不反抗，而韓粉這次踢到鐵板。他強調應維護新聞自由和記者採訪安全，記者採訪不同立場者被比代表「侮辱」的肢體語言，難說日後不會發生對記者人身攻擊事情。他認同這起嚴懲案例，具有宣示指標意義。

韓國瑜6月在台北造勢，這名攝影記者奉命在高雄拍攝支持者準備搭車北上畫面，林男當時卻涉嫌對記者比中指10秒，記者隨即向警方報案並提告妨害名譽附帶民事賠償，警方訊後移送偵辦。

據了解，林男偵訊時辯稱並沒有針對人，是因被攝影鏡頭嚇到才比中指，且他如果叫兒子去寫功課和打招呼也會比中指，沒料到記者會不舒服，自己也感到不好意思。他另供稱自己沒什麼錢，希望能以1萬元和解。

全案移審高雄地方法院，由法官移送高雄地方法院調解委員會調解。雙方昨天在調解委員會調解，經一番折衝，由調解委員與書記官見證，協商攝影記者撤銷民事、刑事告訴，而被告林男比中指10秒需賠償記者3萬6000元及道歉，調解成立。

法界人士表示，比中指一般被視為是明顯代表「侮辱」的肢體語言，以前即曾有比中指被提告妨害名譽判拘役10日、易科罰金1萬元判例，比中指的肢體語言代價不小。（編輯：洪學廣）1081122