高市府官員相繼請假 議員提醒勿濫用資源輔選

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高市府官員相繼請假，副市長葉匡時今天說，一切依規定辦理，他覺得沒什麼不對。民進黨市議員簡煥宗則提醒要維持行政中立，勿濫用資源進行輔選。

繼被指為捲入韓國瑜豪宅炒房案的觀光局主秘高美蘭請1個月長假後，市長辦公室主任邱源寶、市長機要秘書趙子淵也相繼請假，簡煥宗今天質詢時十分不滿，但未由相關官員答詢。

葉匡時於市議會總質詢休息時段接受媒體聯訪表示，他們每個人都有請假的權利，有的要幫忙韓國瑜選舉事情，基於行政中立的考慮，所以請假。不像有些其他黨的參選人用了大量行政資源，很多官員根本行政不中立，也不請假，用了很多公家資源。

葉匡時表示，相對而言，他認為韓國瑜作法非常守法、守規矩，應該要對這樣的作法表示尊敬。請假人員是在韓國瑜身邊的機要或是辦公室主任，本來就是在幫韓國瑜作事，現在韓國瑜請假去選舉，所以他們也請假跟著去幫忙，沒有什麼不對。

高雄市府新聞局也透過媒體群組說明相關人員請假一切均依規定辦理。韓國瑜為避免像某位政黨提名的總統參選人濫用國家資源進行選舉，特別在10月16日起請假參選，維持行政中立。趙子淵依規定請假，至於假別則以18日韓國瑜登記為總統參選人做分際，17日前假別是加班補休，而18日起則是無薪假。

至於市長室主任邱源寶的主要任務是襄助市長相關事務，而韓國瑜登記為總統參選人，在避免動用市府資源的情況下，依規定請假協助市長，是恪遵市長要求行政中立的指示。

高雄市府新聞局表示，市長室機要依規定請假，可受公評。但也請社會各界思考該被嚴格監督的對象，不是依法請假的人，而是以國政之名，行輔選之實的某位政黨總統參選人。

簡煥宗接受中央社記者電話訪問表示，希望市府相關人員要維持行政中立，勿濫用資源進行輔選，葉匡時也要好好去了解他們支薪情形，而人事處更要了解出勤狀況，不要迴避議會的監督。（編輯：黃世雅）1081122