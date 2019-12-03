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國人10月刷卡額2812億 創2015年來新高

最新更新：2019/12/03 18:19

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會今天公布，10月份國人信用卡刷卡額約新台幣2812億元，較上月增加282億元，為2015年以來同期新高、也為史上第5高。銀行局表示，主因為百貨公司週年慶及刷卡繳保費挹注。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，今年前10月國人累計刷卡金額高達2.67兆元，創下歷年來同期新高；其中，10月單月簽帳金額約2812億元，月增11.15%。

銀行局官員表示，主要是因為10月為百貨公司週年慶購物旺季，以及國人刷卡繳保費等挹注簽帳金額。

銀行局統計，10月簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額達467.1億元，其中高達40億元為刷卡繳保費；第2名為中國信託銀行，單月簽帳金額414.8億元，第3名為玉山銀行，單月簽帳金額有392.4億元。

金管會說，截至今年10月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4666萬張，總有效卡數約3150萬張。國銀循環信用餘額約1134億元；未到期分期付款餘額約1484億元；當月轉銷呆帳金額約4億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.21%。（編輯：郭萍英）1081203

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