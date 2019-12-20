正副總統賀年卡 主視覺金色老鼠具財富智慧

迎接金鼠年到來，總統蔡英文的賀年卡20日曝光，以「金色老鼠」作為主視覺設計，「金」代表財富、「鼠」代表智慧，希望收到祝福的國人，都有「富有生機、成果豐碩」的一年。中央社記者鄭傑文攝 108年12月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）迎接金鼠年到來，總統蔡英文及副總統陳建仁伉儷賀年卡今天出爐，總統賀年卡以「金色老鼠」做為主視覺的設計，「金」代表財富、「鼠」代表智慧，收到祝福的國人，都有「富有生機、成果豐碩」的一年。

總統府上午召開者會公布總統、副總統伉儷的新年賀卡與電子賀卡，總統府公共事務室主任張文蘭表示，總統賀卡以金色老鼠做為主視覺設計；色調部分，有別於傳統喜氣的紅色，用比較溫柔的「珊瑚紅」，暗喻台灣是一個海島國家，透過漸層的印刷，讓大家感受活潑感。

封面以金色線條呈現「鼠一鼠二」（數一數二），象徵希望台灣人在2020年繼續成為各個領域數一數二的佼佼者。

內頁設計呼應2020年元旦升旗的主軸「攜手同心、台灣前進」，張文蘭說，這也是總統對於2020年的期許。封底的大、小老鼠有傳承意味，象徵期盼2020年台灣的老老少少、大大小小、各行各業都能有成果豐碩的一年。

副總統賀年卡的設計理念，張文蘭表示，是以台灣文化中的「鐵花窗」做為設計概念，中心為同心圓，有4隻老鼠加上一個銅錢，構成台灣鐵花窗的樣式。4隻老鼠往外發展，象徵攜手同心往外發展，希望來年國力可以更為堅強。

內頁部分，她表示，透過鐵花窗光影的導入，「猶如鼠歲喜臨門，富貴好運引進門」的意喻；此外，內頁同樣以「攜手同心，台灣前進」的祝福語來祝福國人新年快樂。在顏色的使用上，除了台灣傳統鐵花窗的顏色，也選擇較粉色的紅，除了喜氣，同時呈現副總統及夫人溫和雅約的特質。

張文蘭說，這次賀卡的設計師除了是2019年總統府元旦升旗典禮的主視覺設計師，同時也是新北市瑞芳區「水湳洞選煉廠遺址-點亮十三層」公共藝術的主視覺設計師。

電子賀卡部分，張文蘭說，總統、副總統電子賀年卡是以紙本賀年卡的元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片。總統電子賀卡是以喜氣的燈籠開場，由台灣山脈演進成前進的力量，並以起司暗喻為台灣打拚的成果及利多，明年能有更多豐碩的成果及財富。

她說，最後也以主視覺老鼠多元的樣貌，呈現出台灣的多元融合、攜手同心以及創意，期盼台灣人在各個領域能夠成為數一數二的佼佼者。

張文蘭進一步說明，副總統的電子賀卡，是以交疊的金屬線條開場，逐漸組成鐵花窗的形狀，象徵台灣人攜手團結的精神，而機器不斷壓製鐵花窗的過程，也有傳承及不斷前進的意喻。

另外，鐵花窗的圖樣及雕花的磁磚，張文蘭說，代表著副總統及夫人對大家溫暖的祝福。而透過「幸福路2020號」門牌號碼的置入，則是對2020年的期許，盼台灣能夠往幸福的道路邁進。

賀年卡致賀對象包括各國元首、政要、國際友人暨駐台使節，以及國內中央及地方政府機關主管、民意代表、學術、藝文、企業界等各行業具代表性人士與社福團體負責人等。（編輯：楊凱翔）1081220

總統府20日舉辦民國109年總統及副總統伉儷賀年卡公布記者會，總統府公共事務室主任張文蘭表示，總統賀卡封面以金色線條呈現「鼠一鼠二」（數一數二），象徵希望台灣人在2020年繼續成為各個領域數一數二的佼佼者。中央社記者鄭傑文攝 108年12月20日