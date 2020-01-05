李佳芬掃街拜票 南投輔選許淑華馬文君

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬（右5）5日到南投縣輔選黨籍立委候選人許淑華（右6），籲請鄉親支持。（許淑華團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月5日

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬今天到南投縣輔選黨籍立委許淑華、馬文君，陪同市場掃街及拜廟祈福；李佳芬呼籲鄉親多多幫忙。

李佳芬上午陸續到水里鄉、鹿谷鄉陪同許淑華掃街、拜廟祈福，下午再到草屯鎮與馬文君前往太清宮、惠德宮、敦和宮參拜，最後到黃昏市場掃街。

李佳芬接受媒體聯訪表示，特地來南投縣看看水里鄉親，她也很久沒到南投，因此特別來幫許淑華加油、打氣，請鄉親多多幫忙，到市場向買菜的媽媽們及攤商好朋友拜託。

而外界關注「新莊王小姐」事件，媒體準備提問時，李佳芬便主動表示，謝謝媒體，大家今天辛苦了，「我挺好的，沒事」；但對媒體其他深入追問則未多說。

馬文君表示，總統蔡英文執政後，很少看到與中央官員下鄉關心南投，例如觀光不振、農業歉收，都沒有看到身影，直到近幾個月才來南投拜託選民，但她當立委已耕耘10年，爭取新台幣150億元經費政績可清楚檢視，盼鄉親繼續支持真正留在地方的馬文君。（編輯：謝雅竹）1090105