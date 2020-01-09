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總統國安會議4指示 要求備妥伊朗撤僑方案

最新更新：2020/01/09 11:33
因應中東情勢，總統蔡英文（後）9日召開國安高層會議，做出如有金融市場失序或影響國家安定情形，要即時啟動穩定機制與必要措施等4點指示。（總統府提供）
因應中東情勢，總統蔡英文（後）9日召開國安高層會議，做出如有金融市場失序或影響國家安定情形，要即時啟動穩定機制與必要措施等4點指示。（總統府提供）

（中央社記者溫貴香台北9日電）因應中東情勢，總統蔡英文今天召開國安高層會議，做出如有金融市場失序或影響國家安定情形，要即時啟動穩定機制與必要措施等4點指示，並請外交部注意伊朗當地情勢，備妥必要時的撤僑方案。

總統府發言人黃重諺上午召開記者會表示，為了掌握中東情勢最新動態，總統上午7時30分召開國安高層會議，聽取國安會、國安局、外交部、國防部、陸委會、經濟部就中東情勢與對我國的影響提出簡報，會議時間約一個小時。

總統聽取各部會簡報後，針對股匯市穩定、能源供應、僑民安全以及台海情勢部分做出指示。

首先，在股匯市方面，國內基本面良好，為了因應可能的短期效應，總統請財政部、金管會、中央銀行等單位，持續注意股匯市波動情形，維護市場正常穩定運作。

黃重諺說，總統在會中指示，如果有金融市場失序或者影響國家安定的情形，要即時啟動穩定的機制，採取必要措施，穩定國內金融。

第二，能源供應部分，黃重諺說，國內目前石油安全存量超過100天以上，能源安全無虞，總統請國人放心，並且指示相關部會透過價格平穩機制，防止民生經濟受到可能的影響與衝擊。

第三，有關僑民安全，黃重諺說，總統請外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民的聯繫與保護，備妥必要時的撤僑方案，同時也協助疏運台灣旅客能夠平安返台。

另外，有關台海情勢，黃重諺表示，總統要求國防部要確實掌握周邊安全的動態，確保台海安全。

國安高層會議出席者包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津、國安局長邱國正、國安會諮委施俊吉、國安會副秘書長蔡明彥等人。（編輯：楊凱翔）1090109

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