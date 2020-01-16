東奧射箭國手出爐 湯智鈞霸氣許願拚3金

2020東京奧運中華射箭代表隊國手名單16日出爐，湯智鈞首度拚進奧運，他也霸氣地立下要拿下個人、混雙和團體賽金牌的志願。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月16日

（中央社記者黃巧雯台北16日電）東京奧運射箭代表隊國手名單今天出爐，2012年奧運女子反曲弓班底雷千瑩、林佳恩、譚雅婷再度合體，目標奧運金牌，男子組由魏均珩帶領湯智鈞、鄧宇成，許下「拚3金」心願。

2020東京奧運射箭代表隊第3階段選拔賽今天在屏東大仁科技大學進行最後一天選拔賽，除了男、女反曲弓國手名單出爐外，教練團也出列，2018年亞運總教練林政賢領銜出征，男、女子隊教練分別是劉展明和倪大智。

經過三階段選拔賽，選出男子前3名湯智鈞、魏均珩和鄧宇成，女子前2名林佳恩和譚雅婷，加上以2019年世界射箭錦賽反曲弓女子組個人金牌身分，直接取得奧運門票的雷千瑩，共6名選手為2020東京奧運射箭賽正選國手。

值得注意的是，女子組譚雅婷這次在第3階段超車成功，取代彭家楙躍居第2，完成第3度叩關奧運的心願。

譚雅婷前兩階段選拔賽因為太在意，表現起伏太大，所幸在第3階段找回享受比賽的感覺，她說：「我一緊張就會影響節奏，第2場結束後壓力很大很難入睡，後來我不斷跟自己對話，接受自己目前的狀況，平常心勇敢面對才找回感覺。」

雷千瑩儘管已提前取得奧運資格，仍專程南下為隊友打氣，對於2012年奧運組合再合體，她也相當開心。她說：「8年前我們是3個很菜的菜鳥，8年來大家實力都進步，更穩定也更有默契，期待再度聯手能改寫之前奧運拿到銅牌最佳紀錄，並朝奪金的目標邁進。」

湯智鈞在男子組從第一場領先到底，他說：「第一場選拔賽時超緊張，就是聽教練的話盡量保持平常心放鬆射，不鑽牛角尖。」首度拚進奧運的他，也霸氣地立下要拿下個人、混雙和團體賽金牌的志願。

二度角逐奧運的魏均珩，被總教練林政賢賦予「領頭羊」重責，魏均珩表示，「其實是大家互相幫助和打氣，像去年世錦賽時我的狀況不好，靠湯智鈞和鄧宇成兩人支撐。」（編輯：張雅淨）1090116