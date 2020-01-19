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梨山佳陽地區火燒山1.5公頃 消防局黑鷹陸空馳援

最新更新：2020/01/19 15:48
台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地19日發生火燒山，現場濃煙密布，林管處第一時間成立應變小組，並申請空勘及空中滅火。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年1月19日
台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地19日發生火燒山，現場濃煙密布，林管處第一時間成立應變小組，並申請空勘及空中滅火。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年1月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市和平區梨山地區台8線69公里處林班地今天發生火燒山，台中市消防局派員救援，空勤總隊也出動黑鷹直升機以空投水源方式滅火，東勢林管處初估，目前延燒面積約1.5公頃。

東勢林區管理處梨山工作站今天上午8時接獲通報，梨山佳陽地區附近的林班地發生火災，梨山工作站救火隊12人已在現場搶救，拉設水線200公尺，現場濃煙密布，初估延燒面積約1.5公頃。

林管處第一時間成立應變小組，並申請空勘及空中滅火，請雙崎站協助吊掛水袋人力及麗陽站機動救火隊集結。

台中市消防局獲報派員前往救援，現場人員回報，已協助滅火至懸崖邊，但現場水源已用盡，火勢有擴大可能。

空勤總隊在上午11時20分派遣一架黑鷹直升機自清泉崗機場起飛，先前往德基水庫取水後，再以空投方式投擲水源滅火，第二架黑鷹直升機也將在中午12時30分左右起飛前往救援。（編輯：洪學廣）1090119

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