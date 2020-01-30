武漢肺炎 政院宣布每日徵購400萬片口罩統一調度

農曆新年假期結束，受武漢肺炎疫情的影響，30日上班日台北街頭都是戴口罩的民眾。中央社記者王飛華攝 109年1月30日

（中央社記者顧荃台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，引發民眾搶購口罩，行政院發言人Kolas今天表示，將由政府每日向業者徵購口罩400萬片，統一調度給全國販售通路，並配合防疫人員需求供應口罩。

為了因應口罩需求，疾管署28日宣布，即日起連3天每日釋出600萬片，每人限購3片、每片定價新台幣8元，但仍出現口罩短缺現象。

衛生福利部上午在行政院會報告「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」，報告指出，22日至29日已釋出外科口罩1970萬片給四大超商及藥妝通路，今天再釋出600萬片；將增加口罩供給、支援通路與提升產能，並進行管制出口與徵用口罩。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）在院會後記者會受訪表示，行政院上午召集衛福部與經濟部協調，達成四項決議，第一是將依傳染病防治法規定，每日向業者徵購400萬片口罩，統一調度給全國販售通路。

行政院會後記者會30日上午在行政院新聞中心舉行，由行政院發言人Kolas Yotaka（中）主持，國發會副主委鄭貞茂（右）、衛福部次長何啟功（左）出席。中央社記者吳家昇攝 109年1月30日

Kolas說，第二是經濟部將配合衛福部防疫人員所需，供應口罩；第三是統一口罩售價，防止價格被哄抬；第四是強化口罩供給量，經濟部正積極協調，上看每日生產420萬片，希望未來可以日產600萬片或更高。

Kolas指出，徵購的對象為日產量5000片以上的業者，至於限購數量與是否調整價格等政策細節，稍晚將由中央流行疫情指揮中心說明。

衛福部次長何啟功說，春節開工後口罩產量約每日400萬片，希望協調達到420萬片，並將進一步協助業者，盼能每日生產600萬片。目前口罩每片8元的定價，是召集所有通路業者討論決定的，因為每個物流成本不一。

何啟功表示，衛福部將持續盤點每天口罩的使用量及銷售量，如果民眾購買口罩還是不順暢，經濟部及疫情指揮中心將考慮建置統一的物流平台，以掌握口罩的實際用量與流向，讓民眾不會買不到口罩。（編輯：張良知）1090130