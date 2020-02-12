武漢肺炎衝擊百貨業 微風裁員逾百人稱例行調整

（中央社記者吳柏緯台北12日電）2019年新型冠狀病毒疫情重創零售百貨業，微風集團今天傳出裁員消息，引起矚目。這次裁員達3成，約百人以上，陸續受到影響的員工也可能達200、300人之譜。

微風強調，這是依例進行年度內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，將招募更專業、專精的人才。

微風集團今年1月初舉辦尾牙時，董事長廖鎮漢指出，去年集團營業額達到新台幣305億元，比預期好一些，今年將挑戰310億元營收。年終獎金喊出從2.5個月起跳，最高可達7個月。

媒體報導，微風集團近期傳出，將進行人力調整，裁員達3成，約有百名以上員工受到影響。不過，以目前微風集團擁有千名員工計算，陸續受影響的人數也可能達到200到300人。

微風集團百貨品牌由微風集團董事長廖鎮漢一手打造，自微風集團第一家百貨店面「微風廣場」於2001年10月開幕，到去年1月「微風南山」開幕，成為信義計劃區人潮新焦點，目前旗下的百貨公司已有10家店，未來還有「微風南港」預計加入。

微風也積極將觸角伸向自營餐廳，若干醫院美食廣場也看得到微風的身影。

廖鎮漢日前受訪時談到未來產業趨勢指出，產業跟產業之間的界線會變得模糊，像是書店結合賣場，精品結合咖啡店，甚至計程車也做起了外賣的生意，雖然競爭，但有競爭才有進步。

他也提到，隨著微風生態圈的建立，這些競爭對手都會變成朋友，希望這樣的交流，為台灣的零售盡一份心力。（編輯：郭無患）1090212