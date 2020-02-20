政院通過修國土計畫法 因應重大建設可檢討變更

行政院會20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。中央社記者張皓安攝 109年2月20日

（中央社記者游凱翔台北20日電）行政院會今天通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

內政部透過新聞稿表示，國土計畫是主管土地使用及空間發展的最上位法定空間的計畫，基於政策穩定性考量，現行國土計畫法規定，各級國土計畫除每10年或每5年應辦理一次通盤檢討作業外，只有特殊例外情況，包含面臨重大事變遭受損壞等情況下，才能辦理計畫變更作業。

內政部說，考量政府因應國家整體發展需要，提出的重大建設計畫，若與國土計畫內容不符，國土計畫又無法配合檢討變更時，將影響國家發展，因此修正國土計畫法第15條第3項，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。

現行國土計畫法規定，直轄市、縣市國土計畫應於今年4月30日前公告實施，並應於111年4月30日前公告國土功能分區圖。

內政部說，考量直轄市、縣市國土計畫是地方實質空間發展計畫，且國土功能分區的劃設影響土地使用實質管制界線及管制內容，攸關人民財產權益，應給予地方政府充分調查及合理規劃期程，所以修正國土計畫法第45條第2項，由內政部視實際規劃需要，另行指定直轄市、縣市國土計畫及國土功能分區圖應於一定期限內完成。

內政部指出，已將國土計畫法部分條文修正草案列立法院優先法案，行政院會通過後將送立法院審議，希望早日完成修法程序，落實國土計畫法追求國家永續發展的政策目標。（編輯：謝佳珍）1090220