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委員會抽籤 陳柏惟財政蔡壁如司法王婉諭衛環

最新更新：2020/02/24 12:53
立法院第10屆第1會期24日進行無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，陳柏惟（左起）抽到財政委員會、蔡壁如抽到司法及法制委員會、王婉諭抽到社會福利及衛生環境委員會。（中央社檔案照片）
立法院第10屆第1會期24日進行無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，陳柏惟（左起）抽到財政委員會、蔡壁如抽到司法及法制委員會、王婉諭抽到社會福利及衛生環境委員會。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院第10屆第1會期今天進行無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，雖然民眾黨團原希望立委蔡壁如參加衛環委員會，但5位立委都抽到其他的委員會，蔡壁如抽到司法及法制委員會。

台灣民眾黨立法院黨團立委抽籤結果，賴香伶抽到教育及文化委員會、蔡壁如抽到司法及法制委員會、張其祿抽到財政委員會、邱臣遠抽到經濟委員會、高虹安抽到內政委員會。

時代力量立法院黨團立委部分，邱顯智抽到交通委員會、王婉諭抽到社會福利及衛生環境委員會、陳椒華抽到外交及國防委員會。

至於無黨籍立委林昶佐則抽到社會福利及衛生環境委員會，台灣基進立委陳柏惟則抽到財政委員會。

依據無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤辦法規定，參加抽籤的立委，在每年首次會期召集委員選舉人名冊編定前，得互換其所參加的委員會。

這個會期預定在2月27日編定召集委員選舉人名冊、3月2日選舉召集委員。（編輯：蘇志宗）1090224

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