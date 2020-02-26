郭昆文接總統府幕僚 林鶴明轉任民進黨副秘

總統府發言人丁允恭26日表示，總統府發言人林鶴明（右）因另有新職，將於2月29日離任，由民進黨副秘書長郭昆文（左）3月1日接任總統府幕僚。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統府發言人丁允恭今天表示，總統府發言人林鶴明將於2月29日離任，民進黨副秘書長郭昆文則於3月1日接任總統府幕僚。黨政人士表示，林鶴明另有新職，預定在3月1日接任民進黨副秘書長。

丁允恭下午表示，總統府參議兼發言人林鶴明另有新職，於29日離任。現任民主進步黨中央黨部副秘書長郭昆文自3月1日起入府服務，郭歷任台中市政府顧問、財團法人李登輝基金會副秘書長、行政院秘書長室主任等職，各項政治經歷豐富。

黨政人士指出，2020總統大選負責督導民進黨組織工作的郭昆文，未來會協助總統基層行程與溝通工作，強化組織能量。現任總統府發言人林鶴明則轉任民進黨副秘書長，由於林鶴明在選舉時擔任蔡英文競選總部文宣群副執行長，長於網路社群，可藉此強化黨的網路社群能量。

黨政人士另指出，由於目前武漢肺炎疫情仍在發展中，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊從過年前就全力推動防疫工作，防疫作為獲得民眾高度肯定。因此行政團隊目前皆維持穩定，確保防疫工作周全。

他說，立法院2月開議後順利完成正副院長選舉，民進黨黨團三長選舉也在黨內共識下完成改選。昨日朝野共同推動通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，立法院長游錫堃送出上任後第一張成績單，本屆國會開議氣氛顯得格外團結。（編輯：蘇龍麒）1090226