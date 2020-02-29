夜市抵用券今到期 回收率逾64%帶動10億商機

（中央社記者吳柏緯台北29日電）今天是夜市抵用券使用的最後期限，經濟部指出，總計發放數1033萬張，截至28日，已回收667萬張，回收率約64.6%，帶動商機達新台幣10億元。

行政院去年9月初拍板第2波「國旅秋冬遊獎勵方案」，共祭出新台幣36億元來因應中國緊縮陸客來台措施。經濟部也配合發放夜市抵用券，針對符合規定的投宿旅客，以旅客訂房數為基準，每間房間發放4張50元抵用券，面額總價值200元，刺激觀光消費。

2月29日是夜市抵用券使用的最後期限，經濟部官員指出，夜市抵用券共發放1033萬張，截至2月28日資料，已經回收667萬張，使用率約為64.6%。進一步估算抵用券帶動的商機，達到10億元。

不過由於受到武漢肺炎疫情影響，官員坦言，2月使用的情況確實有明顯放緩，因此回收率一直維持在64%上下。目前預計在3月10日前會將已使用的抵用券全部回收完畢，屆時最終的回收率應會略有增加，不過成長空間有限。

根據經濟部在2月中公布的資料顯示，回收率最高的夜市，依序為花蓮東大門夜市、高雄六合夜市、台南花園夜市、台中逢甲觀光夜市及嘉義市文化路夜市。（編輯：張良知）1090229