通霄電廠老舊機組汰換 3號機煙囪功成身退[影]

台電通霄發電廠舊3號機組煙囪29日晚間進行拆除作業，利用煙囪自體重量下壓傾倒，過程讓不少民眾直呼「很像是電影特效」，有人認為震撼，也有人認為聲響沒有想像中大。（通霄電廠提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年2月29日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣29日電）台灣電力公司通霄發電廠因老舊機組汰換，去年已完成1、2號煙囪拆除作業，3號煙囪則於今晚利用煙囪自體重量下壓傾倒，正式走入歷史。

台電通霄火力發電廠今天提供新聞資料表示，1、2、3號煙囪已至除役年限，彩繪圖案分別為歡迎蒞臨通霄文字、乳牛與海豚圖案；1號煙囪與2號煙囪已先後於107、108年拆除，3號煙囪於今天拆除。

通霄發電廠指出，1號煙囪附近有許多建築物，使用切割工法，像甜甜圈似的一圈一圈切割後，再以大型吊具吊掛至地面碾碎清運，2號與3號煙囪周遭空間較大，則是採伐樹原理放倒。

通霄發電廠表示，未來肩負中部地區以及全台穩定供電的重大任務，將交棒給新的1、2、3號機組，象徵新時代來臨。

3號煙囪晚間拆除，吸引不少民眾在廠區外見證歷史性一刻，高聳的煙囪緩緩倒下，除了轟隆巨響，也揚起粉塵，不少民眾直呼「很像是電影特效」，有人認為震撼，也有人認為聲響沒有想像中大。（編輯：方沛清）1090229