立院聯席審查肺炎紓困預算 振興抵用券將成焦點

（中央社記者王揚宇、范正祥台北4日電）立法院聯席會議今天審查武漢肺炎紓困特別預算案，總金額上限新台幣600億元；外界關注的20億元「振興抵用券」、防治工作經費、交通運輸業及觀光產業紓困經費，預料將成朝野立委質詢重點。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

根據經濟部提出的預算報告書面資料，經濟部占這次600億元特別預算的最大宗，約204.9億元，包含為鼓勵民眾在疫情穩定後外出旅遊及在地消費，並帶動產業復甦，故配合國民旅遊住宿方案推出「振興抵用券」，所需預算20億元。

另外，在服務業的紓困與振興部分，針對受疫情衝擊的企業，補貼舊貸款展延及營運資金新貸款衍生的利息，以及充實上述貸款所需信用保證基金額度等，所需預算73億元。

根據文化部提出的預算報告書面資料，編列8億元的紓困預算，包括為提振文化消費市場的藝文抵用券3億元，適用場所有博物館、書店、電影院等，以及補助藝文事業、團體及個人營運成本所需經費3.8億元，補助辦理藝文業者紓困貸款利息補貼經費2億元等。

在教育部方面，這次編列5.7億餘元，用於提供及補助各級學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務中心等防疫物資。未來持續推動事項，自3月起每月提供9.4萬公升酒精的防疫物資給各級學校及幼兒園；因應疫情發展，提供重點學校戰備物資，如口罩、酒精、額溫槍；持續規劃學校遠距教學機制，如有學校停課，立即啟動遠距教學機制，讓學生不因停課中斷學習；持續與專業團體合作，辦理各級學校教職員生衛生教育宣導。

至於其餘部會，衛生福利部編列169.58億元，包含強化邊境檢疫及應變醫院整備、施行病患隔離治療、開設集中檢疫場所、發給防疫有績效者獎勵金、接受居家隔離與檢疫者及其請假照顧的家屬防疫補償金等所需經費；交通部編列167.67億元，包含補助交通運輸業及觀光產業的紓困，以及協助業者渡過疫情所造成的經營危機，避免從業人員被裁員或放無薪假等。

行政院會27日通過因應武漢肺炎的特別預算，共編列600億元，其中以經濟部編列204.9億元最多；經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘300億元，並舉債300億元支應。特別預算待立法院審議通過後執行。（編輯：林興盟）1090304