世新扳倒文化 奪隊史UBA女子組首冠

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組冠軍戰22日在台北小巨蛋閉門登場，世新大學終場以60比56擊敗文化大學，拿下冠軍。中央社記者張新偉攝 109年3月22日

（中央社記者龍柏安台北22日電）世新大學今天成功壓制文化大學火力，加上前鋒吳孟蕎最後1分54秒內連拿4分，終場60比56險勝文化大學，興奮摘下UBA女子組隊史首冠。

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，今天在台北小巨蛋進行壓軸冠軍賽，隊史擁有16冠的文化，今天靠著戴宜庭猛轟全場最高的26分，可惜全隊除她之外靜悄悄，加上第2節僅拿6分種下敗因，最多落後15分，最終以4分之差惜敗。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今年UBA最終4強決賽也採「閉門」方式進行，雖然少了球迷場邊喝采，不過球隊熱血不減，而連兩年叩關UBA女子組冠軍賽的世新，也成功拿下隊史首冠。

比賽結束後，世新教頭何正峰滿頭都是鮮奶油，他笑說自己下個月就要50歲，很感謝球員在他生日前，送上這份大禮，頂著白色「髮油」的他苦笑說：「這是我第一次把鮮奶油當髮油用，真的很油。」

對於拿下隊史首冠，何正峰強調，他替球員的表現感到驕傲，「我們沒有任何僥倖，我以她們為榮。」

世新主戰中鋒林蝶今天繳出11分、16籃板與2阻攻的成績單，羅培甄與羅培儀這對羅氏姊妹，則分別拿下11分與12分。羅培儀更是從HBL普門高中、佛光大學至世新，連續4年都拿到聯賽冠軍，她笑說：「感覺小巨蛋就像我的家，這裡是個滿溫暖的地方。」（編輯：張雅淨）1090322

108學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍戰22日在台北小巨蛋閉門登場，女子組由文化大學（藍衣）對上世新大學（白衣）。中央社記者張新偉攝 109年3月22日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）冠軍戰22日在台北小巨蛋閉門登場，女子組世新大學（白衣）終場60比56險勝文化大學（藍衣），拿下UBA女子組隊史首冠。賽後世新選手開心衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 109年3月22日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組冠軍戰22日在台北小巨蛋閉門舉行，世新大學終場以60比56擊退文化大學，成功拿下隊史首冠。賽後世新選手在場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝 109年3月22日