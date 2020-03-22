UBA又是延長賽 佛光險勝北市大摘季軍

（中央社記者龍柏安台北22日電）昨天歷經3度延長賽落敗，佛光大學今天又和台北市大打到「加班」，靠著大三長人劉昕妤延長賽最後13.5秒兩罰俱中，最終以73比69險勝對手，拿下本季UBA季軍。

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組季軍戰，今天在台北小巨蛋舉行，本季衛冕失利的佛光，今天在季軍戰正規賽最後14秒陳郁婷兩罰失手，回頭讓北市大後衛朱育勤投進追平分，也把戰線拖入延長賽。

今天攻下全場最高22分的劉昕妤賽後坦言，看到又要打延長賽當下，心裡的念頭只有：「累死了。」不過她心一橫想說：「反正又不是沒打過延長賽，這次一定會贏。」就是靠這樣的意志力，撐完整場比賽。

佛光主控陳孟欣今天繳出11分、11助攻與9籃板，只差1個籃板就能「大三元」，她坦言比賽結束後才知道自己數據，不過她強調：「比起錯過大三元，沒能連霸讓我更嘔。」

昨天4強賽佛光和世新大學半場打完，雙方戰成平手，今天面對北市大半場打完，雙方又是打平，佛光全能前鋒王竫婷透露，當時就有感似乎是種徵兆，沒想到最後真的又是鏖戰至延長賽，讓她哭笑不得。

佛光兩天下來共打了4節延長賽，比起其他球隊多打了20分鐘，隨隊教師周俊三開玩笑說：「我們比周杰倫還厲害，他演唱會超時還要罰錢，我們可不用。」（編輯：張雅淨）1090322