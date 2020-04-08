國際油價崩跌與疫情夾擊 CPI連二月負成長

行政院主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為負0.01%，物價連二月負成長，不過扣除蔬果、能源的核心CPI仍是正成長，年增率為0.34%。中央社記者張皓安攝 109年4月8日

（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天發布3月消費者物價指數（CPI）年減0.01%，在國際油價崩跌以及武漢肺炎疫情兩大因素衝擊之下，已經連二月負成長，不過主計總處考量核心CPI正成長、國內需求仍在等因素，認為目前並無通貨緊縮疑慮。

今年3月CPI年減0.01%，CPI七大類中，又以交通及通訊類年跌4.29%、教養娛樂類年跌0.36%變動較顯著；前者是受國際油價下跌影響，油料費年減16.96%，創下51個月以來最大跌幅，影響總指數下降0.46個百分點，為3月CPI負成長的關鍵因素。

至於教養娛樂費，主計總處專門委員邱淑純說明，主因是受到疫情衝擊影響，業者調降旅館住宿費及國內旅遊團費所致。

邱淑純表示，CPI受到國際油價暴跌，轉呈負成長，其實2015年也發生過類似情況，因國際原油價格崩跌影響，台灣CPI連8月負成長，但因為國內需求並未明顯受衝擊，即便CPI超過2季負成長，也不認為當年情況構成通貨緊縮。

邱淑純補充，按國際貨幣基金（IMF）定義，通貨緊縮意指CPI連續2季下跌，但IMF也提到，除此之外，須觀察價格內涵的變化，如果是因為油價下跌，帶動生產成本下跌，對經濟並非全然負面。

回到台灣現況，邱淑純指出，在國際油價崩跌與疫情衝擊需求兩大因素夾擊之下，CPI連二月負成長，不過3月扣除蔬果、能源的核心CPI年增率0.34%，維持正成長，且CPI當中扣除非產季水果，363個查價項目群當中，上漲項目數達240個，遠大於下跌的106個。

邱淑純直言，在國際油價低迷的情況下，CPI要漲沒那麼容易，但台灣相較於其他國家，疫情控制算是不錯，因此國內需求沒有明顯縮減，「目前看來沒有通縮疑慮」。

儘管疫情對內需市場造成影響，邱淑純表示，3月外食費上漲1.21%，是40個月以來最小漲幅，「還是有一點點影響」，但外送平台興起，多少減緩對餐飲業衝擊，至少沒有像SARS時期造成那麼大影響。（郭萍英）1090408