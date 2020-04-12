共軍遼寧號現蹤台灣東部外海南下 國軍全程監控

國防部表示，共軍航空母艦遼寧號（圖）編隊及所屬5艘護衛艦，4月初離港後在黃、東海航訓，11日由東海航經宮古水道後，12日由台灣東部外海經南部海域繼續往南行駛。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部今天表示，共軍航空母艦遼寧號編隊及所屬5艘護衛艦，4月初離港後在黃、東海航訓，昨天由東海航經宮古水道後，今天由台灣東部外海經南部海域繼續往南行駛，國軍全程監控。

日本防衛省昨天表示，遼寧號等6艘中國海軍艦艇，10日晚上航行在長崎縣男女群島西南方，之後往沖繩與宮古島間的海域南下後朝太平洋方向航行；專家認為，若航行的方向沒有改變，遼寧號可能在昨晚、今天通過台灣東部外海。

國防部今天證實遼寧號通過台灣東部外海，並在晚間發布新聞稿表示，遼寧號（CV-16）編隊及所屬5艘護衛兵力（護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965），4月初離港後在黃、東海從事航訓，昨天由東海航經宮古水道後，今天由台灣東部外海經南部海域持續南駛，從事遠海長航訓練。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統全程監控，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

此外，適逢此敏感時刻，根據「飛機守望」（Aircraft Spots）今天資訊顯示，一架美軍EP-3E白羊座電子偵察機現蹤台灣南部巴士海峽一帶的海域，並由東邊向西邊飛行。根據公開訊息，今天是3月25日以來，美軍第9度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機；第七次為4月11日的RC-135U電偵機；第八次也是4月11日，為EP-3E電偵機；第九次為今天的EP-3E電偵機。

另外，根據國防部自民國105年起公開披露共軍航空母艦在台灣附近航訓的次數，遼寧號今天航經台灣東部海域為109年第一次；108年共有三次，分別是6月25日（遼寧號由南海經台灣海峽北返）、11月17日（共軍首艘自製航艦山東號，由北向南自東海航經台灣海峽）、12月26日（山東艦由南向北航經台灣海峽北駛）；107年共一次，為3月20日（遼寧號沿台灣海峽中線以西航行）。

106年共三次，為1月11日（遼寧號沿台海中線向西北航行，12日離開台灣海峽）、7月1日（遼寧號沿台海中線以西南航行，2日離開台灣海峽，8日至10日配合香港回歸20週年開放參觀）、7月12日（遼寧號沿台海以西中線北返航山東，13日離開台灣海峽）；105年共一次，為12月25日（穿越宮古水道、沿台灣防空識別區以外東部海域，往南海方向執行遠海長航）。（編輯：林孟汝）1090412