共軍航艦遼寧號南下 美軍電偵機現蹤台灣南部海域

（中央社記者游凱翔台北12日電）共軍航空母艦遼寧號今天可能通過台灣東部海域，「飛機守望（Aircraft Spots）」今天資訊顯示，一架美軍EP-3E白羊座電子偵察機現蹤台灣南部海域；國防部表示，對此全程掌握。

日本防衛省昨天表示，遼寧號等6艘中國海軍艦艇，10日晚上航行在長崎縣男女群島西南方，之後往沖繩與宮古島間的海域南下後朝太平洋方向航行；專家認為，若航行的方向沒有改變，遼寧號可能在昨晚、今天通過台灣東部外海。

根據「飛機守望（Aircraft Spots）」今天資訊顯示，一架美軍EP-3E白羊座電子偵察機現蹤台灣南部巴士海峽一帶的海域，並由東邊向西邊飛行。

國防部發言人史順文少將表示，有關台海周邊海空域國軍都全程掌握。

另外，國防部10日也表示，偵獲中共轟6、空警500、殲11等型機，於台灣西南方海域執行遠海長航訓練後，美軍RC-135U、EP-3E電偵機昨天在一天內兩度現蹤台灣南部海域；軍方人士也證實，美國海軍配備神盾作戰系統的勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry , DDG 52），昨天航經台灣海峽執行一般航行任務。

根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍第9度在台灣周邊飛行。

第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次是4月8日的RC-135U電偵機；第六次是4月10日的RC-135U電偵機；第七次為4月11日的RC-135U電偵機；第八次也是4月11日，為EP-3E電偵機；第九次為今天的EP-3E電偵機。

另外，根據國防部公開披露的訊息，10日是今年以來，共機第6度現蹤台灣鄰近海域。分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等），3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（轟6、空警500、殲11）。

值得一提的是，共機3月16日首度夜航接近台灣防空識別區（ADIZ），2月9日、10日在24小時內兩度擾台，期間一次還曾一度逾越台灣海峽中線。

事後，美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機在2月12日在共軍兩度擾台之際，同時現蹤台灣西部及東部，美軍一架P-3C反潛機當月也出現台灣南部外海，一艘美軍作戰艦又在2月16日航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。（編輯：蘇志宗）1090412