性侵被判8年定讞 泰偉投檢報到發監執行

（中央社記者吳哲豪南投14日電）藝人秦偉因性侵案被判刑8年定讞，今天前往南投地檢署報到發監執行。南投檢方指出，秦偉提早完成報到，隨即搭囚車前往台中監獄發監執行。面對媒體鏡頭，秦偉全程不發一語。

頭戴帽子、一身深色衣裝的秦偉到場橫，依防疫措施先測量體溫，之後就進入偵訊室等候，由法警受理後交由檢察官初步審核身分。在提前完成報到後要步上囚車前，面對在地檢署等候多時的媒體，他低頭不發一語坐上囚車。

秦偉戶籍地在南投縣，向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代執行，而北檢也以傳真函囑託台灣南投地方檢察署代為執行。南投地檢主任檢察官林志佑媒體受訪表示，檢方通知秦偉上午9時30分報到，但秦偉不到8時就完成報到手續，隨即發監執行。

林志佑解釋，由於南投看守所是以短期收容為主，只關有期徒刑1年半以下的罪犯，所以秦偉完成報到後，將搭囚車前往台中監獄發監執行。

秦偉涉嫌性侵造型師、編劇及粉絲，二審時遭判合併執行8年有期徒刑。案經上訴，最高法院將造型師部分發回更審，其餘2女部分判決確定，秦偉判刑合計8年定讞。（編輯：孫承武）1090414