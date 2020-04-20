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蔡總統對國防部下達防疫最高原則 誠實以對

最新更新：2020/04/20 21:47
總統蔡英文20日說，「誠實以對」是她對國防部下達的最高原則，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要態度。（中央社檔案照片）
總統蔡英文20日說，「誠實以對」是她對國防部下達的最高原則，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要態度。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天說，「誠實以對」是她對國防部下達的最高原則，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要態度；此外，她也說，得來不易的防疫成果，不容許遭到破壞，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此」。

蔡總統晚間透過臉書貼文指出，「誠實以對，是我對國防部下達的最高原則」。

她說，敦睦艦隊的事件，攸關國內的疫情控管，及國人對國軍的信任。今天早上她召集國防部長嚴德發、衛福部長陳時中，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示。

她要求，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，該檢討的就檢討，該究責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。

蔡總統說，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，國家有責任給予最好的照顧。請國軍弟兄姊妹不要擔心，也請配合疫調與檢疫措施，共同守護家園。

她說，防疫期間，國軍弟兄姊妹投入多項防疫工作，為了因應區域情勢的變化，更是隨時待命、保家衛國。這些得來不易的成果，不容許遭到破壞，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此」。

蔡總統要求國防部及其他政府機關，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要的態度。問題已經發生，承擔責任，全力解決，才符合人民對政府的期待。（編輯：林興盟）1090420

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