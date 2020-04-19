敦睦艦隊染疫海軍道歉 國防部組專案小組調查

海軍敦睦艦隊24人確診武漢肺炎，是否會有相關懲處，國防部表示，將組成調查小組進行調查。圖為15日海軍敦睦艦隊結訓典禮。（圖取自facebook.com/ROCNAVY.tw）

（中央社記者劉冠廷、游凱翔、蘇龍麒台北19日電）海軍敦睦艦隊24人確診武漢肺炎，海軍副司令梅家樹中將今天鞠躬道歉，國防部也組成專案小組調查。朝野立委認為先調查再談究責，立法院外交及國防委員會召集委員呂玉玲說，該究責的一個都躲不掉。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。

海軍副司令梅家樹中將今天表示，對於這次民國109年海軍敦睦艦隊在任務期間，沒有做好相關防疫工作而造成人員感染，他代表海軍向社會大眾鞠躬致歉，同時針對染疫官兵已進行檢疫工作，也向參與訓練人員的家屬表達歉意，後續會竭盡最大努力，照顧染疫官兵、關懷家屬。

海軍副司令梅家樹中將19日代表海軍向社會大眾道歉。（圖取自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道）

海軍副司令梅家樹中將（後）19日表示，對於任務期間沒有做好相關防疫工作，而造成人員感染，他代表海軍向社會大眾道歉。（圖取自衛生福利部疾病管制署YouTube頻道）

針對海軍出現防疫破口，國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委呂玉玲今天被問到相關究責問題時表示，現在還在調查感染源來自哪裡，在調查清楚之前還不應該談究責，但是該究責的一個都躲不掉。

呂玉玲說，敦睦艦隊雖然是海軍主政的業務，但是與友邦政要接洽也與外交系統及國安系統有關，外交部及國安會也應該說明清楚是不是受到外交壓力，不得不照常舉辦年度敦睦艦隊。

由於呂玉玲已變更22日外交及國防委員會議程，安排國防部針對此事進行報告，是否提前至20日，呂玉玲則說，原定20日要變更議程，但變更議程需要開會2天前發出開會通知，所以20日變更議程來不及；現在很多問題尚未釐清，包含感染源來自何方，相關人員有沒有失責等，都需要時間調查，最後選定22日變更議程，讓國防部做好徹底調查後再向立法院做一次清楚的報告。

立法院外交及國防委員會的民進黨立委王定宇則說，目前敦睦艦隊染病的士官兵，看來都沒有隱匿的意圖，都有去給船上的醫官看病，但在有症狀的狀況下，醫官怎麼沒有敏感到認為應該要隔離，這是一個問題。

他說，艦隊4月9日到左營後，官兵們還再待上6天，12日有確診者去看醫官，醫官卻沒有做防疫隔離，依照現在的狀況，可能疫情還只是剛開始，確診人數恐怕還會再持續增加。

王定宇表示，磐石艦的醫官並非只有一人，而是一群醫官們，相關疫情醫官有沒有向上通報，有沒有隔離，上級長官有沒有制訂標準作業程序（SOP），或是醫官們的醫學訓練不足。他認為，相關究責應該一層層往上追。

對於外交及國防委員會22日要安排專案報告，王定宇表示贊成，他說，相關問題的確值得專案報告，但希望國民黨在討論相關疫情時，不要都用政治思考。

國民黨立法院黨團則發出聲明稿，要求國防部等說明，在敦睦艦隊出發前，各行政部門已暫緩公務人員出國，為何國防部堅持必須讓敦睦艦隊出航，是誰下的命令，且敦睦艦隊回國過程中，出現艦上官兵可能染疫的狀況，回國後為何還是如期舉行大型集體活動，廣邀軍政高層出席。

聲明稿指出，敦睦艦隊700多名官兵回台休假返鄉後，臨時才被緊急召回受檢，在休假期間足跡疫情調查為浩大工程，疫情調查範圍是否要擴大調查超前部署，是否必須動用地方醫療體系及團隊，應立即與相關地方政府充分合作。（編輯：林興盟）1090419