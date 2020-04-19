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國防部：敦睦艦隊停靠帛琉 確實未全程戴口罩

最新更新：2020/04/19 17:51

（中央社記者游凱翔台北19日電）海軍敦睦艦隊24名人員確診武漢肺炎，國防部副部長張哲平上將今天表示，敦睦艦隊啟航前都有評估，並符合疫情指揮中心指導，並整備3萬片口罩，足夠艦上官兵45天航程中每天一片。

中央疫情指揮中心下午召開記者會宣布，台灣今天新增22例確診個案，其中21例為海軍敦睦艦隊成員，另1例為境外移入；敦睦艦隊累計24例，目前全台共420例。

媒體詢問，傳出海軍敦睦艦隊出航前，國防部內部出現去、不去兩派意見。

張哲平表示，並沒有所謂出現兩派意見，因為海軍敦睦遠航艦隊是每年度的例行計畫，執行前都有進行評估，並符合中央疫情指揮中心指導，而在行前整備前，已備妥約3萬片口罩，足夠在為期45天的航程中，每名官兵一天一片口罩，且包括酒精、防護衣也都同樣準備充足。

另外，臉書傳出一張照片，海軍3月中旬停靠友邦帛琉，並在當地表演時均未配戴口罩。

海軍副司令梅家樹中將回應，過去敦睦艦隊在各港口停泊時都會開放參觀，並在艦艇上進行茶會、宴會，但駐帛琉使館因重視防疫，為了促進與當地的互動，相關活動都在當地飯店召開，並沒有開放艦艇參觀。

此外，因為帛琉當時並沒有確診案例，當時與使館協商後，針對戶外等體育表演確實都沒有戴口罩，但後續確實都有遵守全程配戴口罩。

針對包括海軍在內所有國軍官兵口罩的配給狀況，國防部發言人史順文少將補充，行政院副院長陳其邁4月9日親自召集國防部以及中央流行疫情指揮中心，就國軍口罩需求進行研討，初步決議包括醫護、衛哨、密閉空間執行戰備人員（潛艦、雷達站、航管等）以及新兵接訓等四類人員，每人每日1片。

而執行一般公務官兵，14天發給10片口罩；如果不足再從總額內自行挪配，獲配發與配售者，健保卡將由健保署註記。

史順文指出，因此在4月9日首次會議後，特殊勤務官兵部分，實施每人每日一片口罩，並在4月15日獲配145萬片口罩；但一般公務官兵14天10片的部分，因健保註記等技術細節的問題尚待解決，所以未能在上週立刻執行。

史順文表示，行政院副院長陳其邁4月17日再次召集國防部以及中央流行疫情指揮中心官員，研討國軍人員實施實名制健保卡註記的方法，以及除了四類人員以外，一般國軍官兵分配口罩的數額。

史順文說，因此在維護國軍戰力，確保國軍健康的整體考量下，會議決定將每人每日一片口罩的配額方式，擴及所有國軍人員，並由國防部在17日下午17時30分，以新聞稿正式對外發布。（編輯：蘇龍麒）1090419

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