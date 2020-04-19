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黃曙光16日曾赴官邸 醫療團隊嚴密關注總統健康

最新更新：2020/04/19 17:46
敦睦艦隊已成台灣目前最大武漢肺炎群聚案，24人染疫，總統府發言人張惇涵19日轉述總統蔡英文（圖）三點聲明。（中央社檔案照片）
敦睦艦隊已成台灣目前最大武漢肺炎群聚案，24人染疫，總統府發言人張惇涵19日轉述總統蔡英文（圖）三點聲明。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府今天說，參謀總長黃曙光曾於4月16日赴官邸參加例行會議，當日座位間隔1.5公尺以上社交距離，與會者全程戴口罩，量測體溫並消毒；指揮中心研判風險雖相對較低，但為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統日常健康狀況。

敦睦艦隊已成台灣目前最大武漢肺炎群聚案，24人染疫，其中18例無明顯症狀。

總統府發言人張惇涵今天轉述總統蔡英文三點聲明指出：

一、防疫視同作戰，國軍的責任是保護國家與國人，更應保持最高度警覺。此次敦睦艦隊集體染疫，造成社會大眾疑慮，總統表示遺憾。國軍除了表達向社會致歉、願承擔應有的責任外，更應該以此為鑑，徹底檢討防疫管理作為。

二、國軍除了應該全力配合指揮中心的疫調之外，國防部調查小組也應該詳細釐清過程，既然已造成防疫缺口，就要坦誠以對，絕不可以再有任何疏漏。這不但攸關國內疫情的管控，也關乎社會對國軍的信任，沒有絲毫鬆懈的空間。

三、所有涉及的國軍人員，必須嚴格遵守疫情指揮中心的指引與規定，做好個人的隔離或健康管理措施，也請軍方和醫療體系全力照顧染疫官兵，務必做好國軍的整體健康與戰力維繫。

參謀總長黃曙光15日曾參加海軍敦睦艦隊結訓典禮，儘管當時與官兵保持一定距離，但國軍防疫從嚴認定，已與其他相關人員採取自我健康管理14天。

至於媒體詢問蔡總統於4月15日後，是否曾與參謀總長黃曙光會面一事，總統府指出，黃曙光曾於4月16日赴官邸參加例行會議，惟當日會議座位皆間隔1.5公尺以上社交距離，與會人員並全程配戴口罩，事先量測體溫，進行手部及鞋子消毒，會議場所及設備更高頻次進行消毒作業。

總統府表示，為因應防疫必要，總統相關會議的防疫部署，都依照中央流行疫情指揮中心專業指導，從嚴安排。總統府在與中央流行疫情指揮中心討論後，指揮中心研判風險雖然相對較低，但為求慎重，將請醫療團隊更嚴密關注總統的日常健康狀況。（編輯：蘇龍麒）1090419

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