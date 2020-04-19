敦睦艦隊染疫 國防部：海軍官校20日起停課

海軍敦睦艦隊24名官兵確診武漢肺炎，國防部軍政副部長張哲平上將宣布，海軍官校20日起停課。（圖取自facebook.com/pg/R.O.C.NavalAcademy）

（中央社記者游凱翔台北19日電）海軍敦睦艦隊24名官兵確診武漢肺炎，國防大學政戰學院學生也是敦睦艦隊實習生，軍方今天宣布，政戰學院停課兩週；國防部軍政副部長張哲平上將也宣布，海軍官校明天起停課。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。

軍方人士今天受訪表示，由於有政戰學院的學生為海軍敦睦艦隊實習生，除了立刻進行消毒外，政戰學院也停課兩週，並啟動自主健康管理，讓可能接觸者入住隔離營舍。

疫情指揮中心今天下午召開記者會，海軍副司令梅家樹中將表示，已統計敦睦艦隊完成任務後，海軍官校學生返回學校的數量，後續會坦誠面對、全力配合，負起應負的責任；張哲平也宣布，海軍官校明天起停課。

國防部補充，目前政戰學院、海軍官校開始停課2週；已休假的人員，要求居家自主管理14天；有接觸者，要求在校實施區隔健康管理14天，讓人員不要有移動的機會。（編輯：林興盟）1090419