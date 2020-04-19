立院要求海軍22日專案報告 艦長醫官視訊說明

（中央社記者游凱翔、劉冠廷台北19日電）海軍敦睦艦隊3官兵確診武漢肺炎，也是國內首次官兵確診。立法院外交及國防委員會召集委員呂玉玲今天表示，預計22日要求國防部及海軍司令部至立法院專案報告，但因為艦長、醫官隔離中，將以視訊方式要求說明。

中央流行疫情指揮中心昨天下午宣布，國內新增3例（案396、397、398）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，都是海軍敦睦艦隊官兵，是國內首次有官兵確診。

疫情指揮中心指出，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報。

3人於2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。

呂玉玲上午受訪表示，預計22日要求國防部、海軍司令部至立法院專案報告，但因為艦長、醫官目前仍在隔離中，將架設備以視訊方式讓艦長、醫官說明原委。

民進黨立委羅致政則表示，整個管理上一定有疏失存在，包括不主動通報，以及醫官的處理過程中，一定有疏失存在；他也說，若從寶瓶星號的例子可以看出，在艦上隔離，不下艦，反而有更大的風險，因此他認為，應該要下艦集中檢疫，所以這整件事，很多決策都該做檢討。

對於外交及國防委員會22日將變更議程，羅致政說，大家都想了解事情，但要小心，海軍這些人需要自主管理，立法院把人叫來是否更危險；就算透過視訊的方式，但一切還是要小心注意。（編輯：林興盟）1090419