緬甸玉石礦場山崩 1人罹難約70到100人失蹤[影]

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（中央社仰光22日綜合外電報導）根據緬甸民間社會團體和搜救人員說法，緬甸北部一座玉石礦場今晨崩塌，恐有70到100人下落不明，有1人證實罹難。

路透社報導，民間團體「克欽網絡發展基金會」（Kachin Network Development Foundation）一名幹部說，這起坍方事故是當地時間今晨4時左右發生在克欽邦（Kachin）帕坎（Hpakant）地區，可能有約80人被礦場廢棄物捲入湖裡。

克欽網絡發展基金會幹部達什那蘭納（Dashi Naw Lawn）在電話中說：「有關當局早上約7時抵達現場，展開搜索行動。」

緬甸「密希瑪新聞社」（Mizzima News）與「新時代」（Khit Thit）也報導，帕坎玉石礦場坍方據稱造成數十人失蹤。帕坎是緬甸神秘玉石產業的中心。緬甸上週末也發生另一起山崩，媒體報導造成至少6人罹難。

搜救團隊成員柯尼（Ko Nyi）告訴法新社：「今天凌晨4時左右發生山崩，約有70到100人下落不明。」他說：「我們把25名傷患送醫，同時發現有一人罹難。」

他又說，約有200名救援人員在尋找遺體，有些人在附近的湖泊使用船隻搜尋。

帕坎區玉石礦場監管鬆散，經常發生致命山崩等事故。帕坎當地以盛產玉石著名，吸引緬甸各地的貧困勞工前往，盼能採集玉石出口到中國。

帕坎區在緬甸2月發動政變掌權後爆發衝突，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的經濟壓力，吸引更多移民前往玉石礦場撈金。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政府2016年掌權時，承諾將整頓玉石產業，但運動人士說，緬甸玉石產業沒有什麼改變。翁山蘇姬的政府在軍方政變中遭推翻。

去年7月，帕坎區玉石礦場的廢料堆坍塌流入湖泊，造成170多人罹難，其中許多是移工，釀成帕坎區最嚴重的災難之一。

全球玉石有90%是由緬甸生產，大多數來自帕坎區。維權團體說，與軍事精英和少數民族武裝團體有掛鉤的礦場，一年收入可達數十億美元。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1101222