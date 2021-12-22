新北工程局公務員涉圖利 檢調約談13人搜索興富發旗下潤隆建設
2021/12/22 17:46（12/22 19:48 更新）
檢調獲報，新北市工務局潘姓公務員等人涉嫌變更建案使用執照加註事項，涉嫌圖利罪，檢調搜索潤隆公司等地，並約談13人說明。（圖取自潤隆建設網頁runlong.com.tw）
（中央社記者林長順台北22日電）檢調獲報，新北市工務局潘姓公務員等人涉嫌變更建案使用執照加註事項，涉嫌圖利罪，台北地檢署今天指揮新北市調處兵分13路搜索潤隆公司等地，並約談13人說明。
檢調接獲報案，潘男等人於民國102年間涉嫌變更使用執照加註事項，涉嫌貪污治罪條例第6條圖利罪嫌，今日指揮法務部調查局新北市調查處執行搜索13處，預計訊問被告13人。
據了解，檢調搜索地點包括上市公司興富發旗下潤隆建設公司。媒體報導，潤隆董事長蔡聰賓也被依關係人身分約談，稍晚將移送檢方複訊。
潤隆建設發布重大訊息指出，檢調單位今天到公司調查「國賓大苑」建案一事。潤隆強調，公司建案均依法辦理，並全力配合檢調單位調查。（編輯：張銘坤）1101222
北檢查圖利弊案 新北工務局：配合司法調查
（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府工務局表示，檢方調查公務員涉嫌變更建案使用執照加註事項案件，相關同仁已離職，僅2臨時雇工以證人身分協助調查，全案尚待釐清，尊重並配合司法調查。
新北市政府工務局潘姓公務員等人涉嫌變更建案使用執照加註事項，涉嫌圖利罪，台北地檢署今天指揮法務部新北市調查處兵分13路搜索潤隆公司等地，並約談13人說明。
工務局發布新聞稿，針對檢調偵辦一事回應表示，這是民國102年核發使用執照案，相關同仁都已離職，工務局僅有2位臨時雇工以「證人」身分前往市調處協助調查。
工務局表示，目前全案尚待釐清，工務局尊重並配合司法調查。
工務局強調，公務人員操守與形象不容打折，除一再要求同仁堅守廉潔自持外，也尊重配合司法調查，若有同仁涉案絕不寬貸，但若經調查並無涉案，也希望還給同仁清白。（編輯：陳仁華）1101222
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